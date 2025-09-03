"Prilaze mi ljudi i traže sliku, postao sam poznat": Upoznajte dvojnika Vase Micića sa Eurobasketa

Giljermo je dvojnik Vase Micića u Rigi, djevojka mu je iz Hrvatske i obožava Nikolu Jokića. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Vasilije Micić nosi dres Srbije na terenu i radi sve što može da pomogne reprezentaciji na Eurobasketu, ali ima još jedan Vasa Micić, ali na tribinama. Okej, možda ste malo zbunjeni, ali objasnićemo situaciju. U pitanju je jedan momak iz Španije po imenu Giljermo koji je postao hit prethodnih dana pošto ga ljudi miješaju sa srpskim plejmejkerom.

Sreli smo ga na okupljanju srpskih navijača pred meč sa Turskom i uspjeli da saznamo kako izgleda život "novog Vase" u Rigi.

"Ja sam Giljermo iz Španije, došao sam da gledam Srbiju u Rigi", rekao je Giljermo na početku razgovora za MONDO.

Sve se promijenilo preko noći, sada mu prilaze ljudi na ulici, traže da se slikaju sa njim.

"Stvarno sam tek posljednjih nekoliko dana primetio to, pre mi niko to nije rekao, jer imam kraću kosu. Sada mi prilaze i kažu 'Vaso'. Nisam još počeo da dajem autograme možda mi neko priđe i pita me za autogram umjesto njega. Ali, traže mi slike. Sada sam postao poznat."

"Obožavam Jokića, djevojka mi je iz Hrvatske"

Nije bilo teško prepoznati Giljerma, a na sebi je nosio Jokićev dres iz Denvera. Ispričao nam je i nešto više o tome.

"Volim Jokića, najbolji je na svijetu, djevojka mi je Hrvatica, tako da je to neka veza sa Srbijom, bio sam u Beogradu prije nekoliko godina."

Nada se da će gledati Nikolu i na nekom meču u NBA ligi.

"Nisam išao Denver, karte su jeftinije za Rigu nego za Denver, ovo je bila moja šansa. Možda ću jednog dana uspjeti da odem u Denver. Volio bih da uzmem autogram ili sliku sa njim ili sa Vasom. Možda me pomiješa sa Vasom", smije se Giljermo.

"Neću da baksuziram, ali..."

Navijaće Španac za Srbiju u Rigi, vjeruje da ekipa Svetislava Pešića može do zlata i bez povrijeđenog kapitena Bogdana Bogdanovića.

"Šanse su velike, bez Bogdana su i dalje među favoritima. Važan je meč sa Turskom, trebalo bi Srbija da pobijedi, neću da baksuziram, ali... Jokić je najbolji, ima dobre saigrače, tu su Jović, Petrušev, dobri su igrači."

Za kraj smo ga pitali i šta zna da kaže na srpskom.

"Znam hvala i neke još riječi, ali ne mnogo", zaključio je Giljermo ili Vasa, kako vam je draže.