Švedska sa jednom pobjedom prošla u narednu fazu Eurobasketa!

Reprezentaciji BiH trebaju tri pobjede za narednu fazu, dok Šveđani idu dalje sa jednom.

Izvor: fiba.basketball

Košarkaši Litvanije su u posljednjem kolu grupne faze Eurobasketa upisali trijumf protiv Švedske rezultatom 74:71 (14:21, 19:18, 21:14, 20:18).

Obje reprezentacije su već ranije obezbijedile prolaz u narednu rundu, jer je Crna Gora porazom od Velike Britanije izgubila šansu za prolaz. Švedska je tako prije ovog duela osigurala četvrtu poziciju u grupi, zahvaljujući raspletu u duelu između Crne Gore i Velike Britanije.

Crnogorci su prethodno savladali Švedsku (87:81), ali su potom doživjeli šokantan poraz od Velike Britanije (89:83). Tako su, baš kao i Britanci, završili takmičenje sa učinkom 1–4, identičnim kao i Švedska. Odluka je pala na koš-razliku u međusobnim susretima: Švedska je imala minus 6 protiv Crne Gore, ali i plus 19 protiv Velike Britanije (78:59), pa je sa ukupnim bilansom uspjela da izbori plasman u narednu fazu, i to sa samo jednom pobjedom.

Što se tiče današnjeg meča, prvi dio pripao je Šveđanima, koji su na poluvremenu imali prednost, ali je treća četvrtina potpuno okrenula tok utakmice. Litvanci su preuzeli kontrolu i u dramatičnoj završnici došli do pobjede.

Najbolji u pobjedničkom sastavu bio je Jonas Valančijunas sa 18 poena, devet skokova, te po dvije ukradene lopte i blokade. Kod Švedske se najviše istakao Pele Larsson, koji je ubacio 18 poena uz pet skokova i dvije asistencije.