Nestvarna drama u grupi Srbije, šut sa pola terena za kraj: Portugal ispisao istoriju, ide dalje na Eurobasketu

0

Selekcija Portugala će prvi put u istoriji ići u noakut fazu Eurobasketa poslije dramatične pobjede nad Estonijom. Heroj je na kraju Rafa Lisboa.

portugal Izvor: fiba.basketball

Kakav smo meč vidjeli u grupi Srbije na Eurobasketu. Pun preokreta, pun tenzija, a na kraju je u nokaut fazu Eurobasketa prošla selekcija Portugala poslije drame sa Estonijom. Na kraju se rješavalo u posljednjoj sekundi i Portugal je savladao Estoniju 68:65.

Prva četvrtina završila se neriješeno, u drugoj je Estonija povela sa pet poena razulike, a u trećoj je Portugal preokrenuo i ušao u finiš sa dva poena viška. Kada je Rafa Lisboa pogodio trojku za 64:64 u posljednjem minutu meča zakuvalo se. Estonija je povela poenom Konocuka sa penala, a onda je fauliran ponovo Lisboa. 

Izjednačio je i pogodio drugo bacanje za 66:65, a onda je Keiroš ukrao loptu rivalu i iščupao pobjedu svom timu. Na kraju je poslije penala koje je pogodio Lisboa Kristijan Kulamae je imao šut sa pola terena za produžetak, ali ga je promašio. Sada će Portugal kao četvrti u grupi A u osmini finala igrati sa prvim iz grupe B što mogu biti Njemačka, Finska i Litvanija.

Uspijeli su Portugalci da pobjede iako su ostali sredinom treće četvrtine bez svog najboljeg igrača NBA centra Nimijasa Ketu. Najefikasniji na meču su bili Estonci Konocjuk i Kulamae sa 20 i 17 poena, ali Portugalci su imali više raspoloženih. Rafa Lisboa je dao 17 poena, Nimijas Keta 15, Trevion Vilijams 11, a Keiroš 10 uz 10 skokova. 

Šta nas još čeka u ovoj grupi?

Otpisana Češka će igrati sa Letonijom i taj meč neće odlučivati ništa. Česi su posljednji u grupi, a Letonci treći, šta god da se desi. Događaj dana na Eurobasketu je meč Srbije i Turske koji je na programu od 20:15.

