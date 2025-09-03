logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Veliki problem za trostrukog šampiona Eurobasketa: Pred ključnu fazu ostao bez obojice glavnih plejmejkera

Veliki problem za trostrukog šampiona Eurobasketa: Pred ključnu fazu ostao bez obojice glavnih plejmejkera

0

Litvancima se povrijedio još jedan plejmejker, rezervista Margiris Normntas

Povrijedio se Margiris Normntas Izvor: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia

Rezervni plejmejker Litvanije Margiris Normantas izvrnuo je zglob u utakmici protiv Švedske i zabrinuo sve u svom timu. Na poziciji na kojoj je već teško povrijeđen Rokas Jokubaitis, trostruki prvak Evrope sada je u novom, velikom problemu.

Da je situacija sa Norrmantasom veoma teška pokazao je i video-snimak sa kamere iz hodnika dvorane Nokia arena u Tampereu u Finskoj, na kojoj se vidi kako plejmejker Bilbaa sa ledom na nozi hramlje dok odlazi u svlačionici.

Litvanija je u napetoj utakmici pobijedila Švedsku 74:71, a selektor Litvanije Rimas Kurtinainitis pohvalio je poslije utakmice prinudnog glavnog organizatore igre, Arnasa Veličku, koji je završio meč sa sedam asistencija.

"Imamo probleme sa povredama, ali i dalje imamo još 10 igrača. Ko god bude spreman, igraće. Večeras smo morali da pravimo promene i nije bilo kao inače, nismo imali pravog organizatora igre već je to bio Arnas, kome odajem priznanje jer je bio zaista dobar. Pokušavaćemo da igramo tako ubuduće", kazao je Kurtinaitis.

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka Švedska Litvanija Eurobasket 2025

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC