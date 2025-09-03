Veliki problem za trostrukog šampiona Eurobasketa: Pred ključnu fazu ostao bez obojice glavnih plejmejkera

Litvancima se povrijedio još jedan plejmejker, rezervista Margiris Normntas

Izvor: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia

Rezervni plejmejker Litvanije Margiris Normantas izvrnuo je zglob u utakmici protiv Švedske i zabrinuo sve u svom timu. Na poziciji na kojoj je već teško povrijeđen Rokas Jokubaitis, trostruki prvak Evrope sada je u novom, velikom problemu.

Da je situacija sa Norrmantasom veoma teška pokazao je i video-snimak sa kamere iz hodnika dvorane Nokia arena u Tampereu u Finskoj, na kojoj se vidi kako plejmejker Bilbaa sa ledom na nozi hramlje dok odlazi u svlačionici.

Margiris Normantas se retira del encuentro ante Suecia después de torcerse el tobillo.



La nueva incorporación de Bilbao Basket permaneció en el banquillo con hielo antes de marcharse a vestuarios.#EuroBasketpic.twitter.com/8CF94OeIyk — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket)September 3, 2025

Litvanija je u napetoj utakmici pobijedila Švedsku 74:71, a selektor Litvanije Rimas Kurtinainitis pohvalio je poslije utakmice prinudnog glavnog organizatore igre, Arnasa Veličku, koji je završio meč sa sedam asistencija.

"Imamo probleme sa povredama, ali i dalje imamo još 10 igrača. Ko god bude spreman, igraće. Večeras smo morali da pravimo promene i nije bilo kao inače, nismo imali pravog organizatora igre već je to bio Arnas, kome odajem priznanje jer je bio zaista dobar. Pokušavaćemo da igramo tako ubuduće", kazao je Kurtinaitis.