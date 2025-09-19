Crvena zvezda igra bratski derbi na Kritu: Protiv Olimpijakosa za prvi trofej u sezoni

Olimpijakos savladao Olimpiju iz Milana i izborio se za finale turnira na Kritu.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u finale turnira na Kritu pobjedom nad Fenerbahčeom (77:67), a tamo će igrati protiv Olimpijakosa! Grčki tim, koji ima ogromnu podršku u hali, uspio je da savlada Olimpiju iz Milana (76:71) nakon velikog preokreta, pa će se u meču za trofej boriti bratski klubovi - crveno-bijeli iz Beograda i Pireja.

Tokom većeg dijela meča delovalo je da italijanski tim ima sve u svojim rukama. Olimpija je sredinom treće dionice stigla do 13 poena prednosti, ali je Olimpijakos uspio da se vrati i zatim prelomi meč u svoju korist. Vjerovatno je na to uticala i podrška navijača u hali, pošto svi posjetioci mečeva na Kritu navijaju za grčki tim.

Što se tiče poena, najefikasniji na utakmici bio je Evan Furnije sa 15 poena, dok su dvocifren učinak imali još Vezenkov (12) i Vord (10). Nekadašnji košarkaš Partizana Zek Ledej i nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Lorenzo Braun ubacili su po 13 poena za Olimpiju iz Milana, dok je Nibo dodao 10.

Finale turnira na Kritu je na programu u nedjelju od 19.30 časova i tada ćemo ponovo gledati u akciji Crvenu zvezdi i Olimpijakos. Prije toga će za treće mjesto igrati Fener i Milano, od 17.00 časova.