logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Evo gdje Vaslije Micić vidi Crvenu zvezdu i Partizan nakon nove sezone u Evroligi

Evo gdje Vaslije Micić vidi Crvenu zvezdu i Partizan nakon nove sezone u Evroligi

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Evroliga je tražila od Vasilija Micića da rangira timove koji učestvuju, a on je napravio nekoliko neobičnih poteza dok je birao.

vasilije micic pogadjao plasman zvezde i partizana u evroligi Izvor: Printscreen/Instagram/Euroleague

Srpski košarkaš Vasilije Micić vratio se iz NBA u evropsku košarku i potpisao jedan od najvećih ugovora u istoriji Evrolige! On će u narednom periodu nastupati za izraelski tim, Hapoel iz Tel Aviva, koji već u debitantskoj sezoni ima izuzetno velike ambicije. Možda baš i zbog, Micić je svoju novu ekipu stavio na prvo mjesto!

Kada je snimao materijal za zvanični profil Evrolige, Vasilije Micić je pogađao koje će pozicije timovi imati na kraju nove sezone. Najviši plasman predvidio je svom novom timu, dok je bivše ekipe poput Žalgirisa i Bajerna iz Minhena ostavio pri dnu, daleko od šansi da se domognu četvrtfinala i borbe za trofej.

Srpske ekipe prošle su nešto bolje. Po Micićevom mišljenju, Crvena zvezda ima kvalitet da se nađe na šestoj poziciji i tako obezbijedi direktan plasman u četvrtfinale. Iza su ostali velikani poput Real Madrida, Olimpije iz Milana, Barselone, pa čak i Monaka koji je prethodnih sezona igrao veoma dobro. Nešto slabiji je Partizan koji je na 10. poziciji i u tom slučaju bi morao da igra plej-in.

Dakle, da rezimiramo, konačna tabela Vasilija Micića izgleda ovako:

  • 1. mjesto - Hapoel
  • 2. mjesto - Olimpijakos
  • 3. mjesto - Panatinaikos
  • 4. mjesto - Anadolu Efes
  • 5. mjesto - Fenerbahče
  • 6. mjesto - Crvena zvezda
  • 7. mjesto - Real Madrid
  • 8. mjesto - Partizan
  • 9. mjesto - Olimpija Milano
  • 10. mjesto - Monako
  • 11. mjesto - Barselona
  • 12. mjesto - Dubai
  • 13. mjesto - Baskonija
  • 14. mjesto - Pariz
  • 15. mjesto - Bajern
  • 16. mjesto - Žalgiris
  • 17. mjesto - Valensija
  • 18. mjesto - Asvel
  • 19. mjesto - Makabi
  • 20. mjesto - Virtus

Bonus video:

Pogledajte

04:54
Semi Odželej za MONDO
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vasilije Micić košarka KK Crvena zvezda KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC