Evo gdje Vaslije Micić vidi Crvenu zvezdu i Partizan nakon nove sezone u Evroligi

Evroliga je tražila od Vasilija Micića da rangira timove koji učestvuju, a on je napravio nekoliko neobičnih poteza dok je birao.

Izvor: Printscreen/Instagram/Euroleague

Srpski košarkaš Vasilije Micić vratio se iz NBA u evropsku košarku i potpisao jedan od najvećih ugovora u istoriji Evrolige! On će u narednom periodu nastupati za izraelski tim, Hapoel iz Tel Aviva, koji već u debitantskoj sezoni ima izuzetno velike ambicije. Možda baš i zbog, Micić je svoju novu ekipu stavio na prvo mjesto!

Kada je snimao materijal za zvanični profil Evrolige, Vasilije Micić je pogađao koje će pozicije timovi imati na kraju nove sezone. Najviši plasman predvidio je svom novom timu, dok je bivše ekipe poput Žalgirisa i Bajerna iz Minhena ostavio pri dnu, daleko od šansi da se domognu četvrtfinala i borbe za trofej.

Srpske ekipe prošle su nešto bolje. Po Micićevom mišljenju, Crvena zvezda ima kvalitet da se nađe na šestoj poziciji i tako obezbijedi direktan plasman u četvrtfinale. Iza su ostali velikani poput Real Madrida, Olimpije iz Milana, Barselone, pa čak i Monaka koji je prethodnih sezona igrao veoma dobro. Nešto slabiji je Partizan koji je na 10. poziciji i u tom slučaju bi morao da igra plej-in.

Dakle, da rezimiramo, konačna tabela Vasilija Micića izgleda ovako:

1. mjesto - Hapoel

2. mjesto - Olimpijakos

3. mjesto - Panatinaikos

4. mjesto - Anadolu Efes

5. mjesto - Fenerbahče

6. mjesto - Crvena zvezda

7. mjesto - Real Madrid

8. mjesto - Partizan

9. mjesto - Olimpija Milano

10. mjesto - Monako

11. mjesto - Barselona

12. mjesto - Dubai

13. mjesto - Baskonija

14. mjesto - Pariz

15. mjesto - Bajern

16. mjesto - Žalgiris

17. mjesto - Valensija

18. mjesto - Asvel

19. mjesto - Makabi

20. mjesto - Virtus

Bonus video:

Pogledajte 04:54 Semi Odželej za MONDO Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)