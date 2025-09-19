Evroliga se oglasila zbog Vase Micića: Evo gdje je srpski plej poslije neuspjeha na Eurobasketu

Vasilije Micić je poslije Eurobasketa odmah otišao u novi klub i tamo je već bio na zvaničnom slikanju pred početak Evrolige Hapoela.

Izvor: Printscreen/X/Euroleague

Srbija je doživjela neuspjeh na Eurobasketu i ispala je već u osmini finala od Finske. Nedugo poslije tog meča igrači su se vratili u svoje klubove i počeli su sa pripremama za novu sezonu. Među njima je i Vasilije Micić koji se pojavio na okupljanju Hapoel Tel Aviva.

Evroliga je podijelila snimke na kom se vidi da je Micić tik uz trenera Dimitrisa Itudisa i to je jasna poruka pred novu sezonu. Biće srpski plejmejker produžena ruka grčkog stručnjaka u novoj sezoni. Prvoj evroligaškoj za izraelski klub.

Itoudis ✖️ Micic



A fresh new start in@HapoelTLVBC✨pic.twitter.com/ABcBPnGVzm — EuroLeague (@EuroLeague)September 19, 2025

Micić je došao u Hapoel sa dvije evroligaške titule i zvanjem najkorisnijeg igrača (MVP) Evrolige, uz to je bio i dva puta MVP Fajnal-fora elitnog takmičenja. Poslije toga je odlučio da se oproba u NBA ligi i to se nije dobro završilo. Igrao je za Oklahomu, Šarlot i Finiks i tamo nije dobio pravu šansu da se pokaže pa se vratio u Evropu.