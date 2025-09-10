Vasilije Micić je javno pričao o tragediji koju je doživio na Mundobasketu 2019. godine kada mu je preminula majka.

Izvor: Youtube/ X&O's CHAT/Printscreen

Vasilije Micić je doživio tragediju na Mundobasketu 2019. godine u Kini kada mu je tokom takmičenja preminula majka. On je tada odlučio da ostane uz ekipu, a sada je u emisiji kod Edina Avdića javno progovorio o odluci da uopšte igra na tom prvenstvu.

Naglasio je da mu je majka bila bolesna i da je zbog toga imao razgovor sa tadašnjim selektorom Aleksandrom Đorđevićem. Bez Miloša Teodosića, trebalo je da bude lider tima.

"Prethodilo je cijelo ljeto. Imao sam direktan razgovor sa Saletom Đorđevićem, Sada vraćam film koliko sam imao godina, sad bi neke stvari radio teže nego tada. Saletu sam direktno rekao jer sam do tada igrao najbolju sezonu, bilo je pod znacima navoda za očekviati da budem prva opcija na pleju", naglasio je Micić.

Saletu sam sve otvoreno rekao

Vidi opis "Probudili su me u autobusu i rekli mi, nisam imao pojma": Vasa Micić kroz suze pričao o smrti majke Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 12 / 12 AD

Govorio je o svom odnosu sa trenerima, a što se tiče odnosa sa Saletom Đorđevićem otkrio je detalje njihovih razgovora pred Mundobasket. Zbog toga se na kraju i pojavio u Kini.

"To se nije desilo, to je priča za sebe, ali ja sam prije tog ljeta Saletu rekao otvoreno: 'Vidi, mama mi je loše i biću srećan igrajući. Ili mi kaži fer ne vidim te u ekipi.' Nisam znao da će da premine tokom prvenstva, Imao sam mnogo ozbiljnu situaciju i bilo mi je bitno da idem i igram ili ne igram. Izlazim javno i govorim da ovaj put iz privatnih razloga ne mogu da idem. To je bilo zbog mame, ali mi je on rekao: 'Ne brini ništa, ti i Jokić nasljeđujete ovu generaciju.' Ja sam povjerovao u to, a odmah sam vidio da to ne ide u tom pravcu. I nažalost eto mama je preminula..."

Saznao je u autobusu

Tokom tog perioda nije znao koliko je situacija ozbiljna. Majka je hrabrila Vasu i stalno mu govorila da ode na Svjetsko prvenstvo i da igra za svoju zemlju. Na kraju je to i presudilo.

"Teška srca uđem u dopisivanja iz tog perioda, ja nisam imao pojma da je to tako loše, Ona je mene hrabrila, govorila 'sine samo ti ostani igraj.' To je bilo na putu za četvrtfinale, u autobusu su me probudili i rekli mi. Ja sam onda rekao Saletu da ću da ostanem da igram, da je to bila njena želja, ali šta znam. Nekako to ne znam ni da objasnim. Tako je bilo. Nisam razmišljao da se vratim, znao sam šta mi je ona rekla i tu je bio kraj diskusije", rekao je Vasilije Micić kroz suze.

(MONDO)

BONUS VIDEO: