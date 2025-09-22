"Nikad opušten, ne uzimam Zvezdu zdravo za gotovo": Odželej se sjetio oca, zato ima poseban motiv u Beogradu

Novi krilni košarkaš Crvene zvezde Semi Odželej pričao je za MONDO o nigerijskim korijenima, dolasku u Crvenu zvezdu i tome šta donosi novom timu.

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

Crvena zvezda se sprema za novu sezonu sa prilično novim timom, a jedno od pojačanja je i Semi Odželej. Krilni košarkaš koga znamo kako iz NBA tako i iz Evrolige već dugo je povezivan sa Zvezdom.

Kada smo ga pitali da li je i ranije bilo ponuda kluba sa Malog Kalemegdana ili su to bile samo glasine rekao je da je objeručke prihvatio šansu da igra za crveno-bijele.

"Tokom godina sam se koncentrisao da budem što bolji. Dok sam bio u Valensiji i Bolonji hteo sam da napredujem i ovog ljeta kada se pojavila mogućnost bio sam uzbuđen. Rekao sam sebi: 'Hajde da uradim ovo.' Ovo je klub koji ima veliko nasljeđe i ima nevjerovatne navijače. Kada sam konačno dobio priliku rekao sam sebi hajde da dođem ovdje i da konačno budem dio ovoga, a ne da igram protiv one lude "Arene", rekao je Odželej na početku razgovora za MONDO.

Tri ili četiri? Kao da je bitno

Pogledajte 04:54 Semi Odželej za MONDO Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Dolazi kao krilni igrač i svi se pitaju da li će više biti korišćen na poziciji krila ili krilnog centra. Što se njega - gdje god ga stave na terenu daće sve od sebe.

"Za mene zaista nije bitno, samo mi je bitno da utičem na utakmicu. Znam da ću na nekim utakmicama da se istaknem kao krilo, na nekim kao krilni centar. Možda budem nekad igrao i kao centar, ko zna. Nije mi toliko bitno koja mi je tačno uloga, koliko to da utičem na igru.

Definitivno su druge pozicije, ali cijelu karijeru igram obje. Mentalno sam shvatio da igra ipak nije toliko različita. Kada imam otvoren šut šutnem, kada sam slobodan prođem do koša. Da li startujem kao četiri ili tri mijenja mi samo to koga čuvam na terenu i kako počinjem utakmicu, ali sada sam mentalno spsoban da usporim igru u svojoj glavi i napravim prave odluke."

Zbog roditelja nikad nisam opušten

Iako je rođen i odrastao u Americi nigerijskog je porekla i sada će biti u timu sa nekoliko sunarodnika. Tu su Ebuka Izundu, Čima Moneke i Džordan Nvora.

"Mislim da je lakše da je lakše stvoriti hemiju u ekipi kada imate to iskustvo koje dijelite i zajedničku kulturu. Mislim da je to zalog za pravljenje odličnog tima", rekao je Odželej koji nije znao da Crvena zvezda ima i dva nigerijska fudbalera u timu.

"Stvarno? Nisam to znao. To je uzbudljivo, kao nacija imamo mnogo dobrih ljudi i uzbudljivo je vidjeti nas svuda."

Njegovi roditelji su kao imigranti došli u Ameriku, a to ga je nateralo da bude još vredniji i da shvati koliko ima sreće što je dobio priliku da bude profesionalni sportista.

"To je jedna od stvari koju mi je otac uvek govorio. Mnogo toga se odrekao da bi meni pružio priliku kakvu imam. Ne uzimam to zdravo za gotovo i nikada nisam opušten. Jasno mi je da mu nije bilo lako. Prilika koju sam dobio u Americi i prilika koju sada imam u Srbiji je nešto što ne uzimam zdravo za gotovo i siguran sam da ću dati sve od sebe svakog momenta", rekao je on.

Na kraju smo morali da pitamo i šta je to što će Nigerijci donijeti Crvenoj zvezdi ove sezone? "Donijećemo mnogo fizičke snage, duela, intenziteta, radnih navika i mislim da ćete videti rezultate toga na terenu", završio je Semi Odželej za MONDO.

(MONDO, Nikola Lalović)