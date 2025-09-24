Grčki trener Janis Sferopulos nije se ponio u skladu sa obavezama na VTB Superkupu u Beogradskoj areni

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde upisali su još jedan ubjedljiv poraz u pripremnom periodu za novu sezonu. Na parketu Beogradske arene CSKA iz Moskve bio je izuzetno ubjedljiv (89:67), a grčki stručnjak Janis Sferopulos nije imao šta da kaže na takav razvoj događaja.

Iako je novinarka televizije "Arena sport" Kristina Tomić čekala izjave iz oba tabora, pred kamerama se zadržao samo Andreas Pistolis - grčki stručnjak koji predvodi rusku ekipu. Televizijska ekipa sačekala je dovoljno dugo, ali se Sferopulos nije pojavio da odradi posao koji je njegov kolega i zemljak završio za samo nekoliko desetina sekundi, kako to inače ide kada se daju izjave poslje meča.

Vidi opis Janis Sferopulos otišao bez riječi sa terena: Poslije debakla, Zvezdin trener nije htio pred kamere Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Sferopulos se uputio pravo ka svlačionici u kojoj će držati lekcije svojim igračima koji su podbacili u polufinalu VTB Superkupa.