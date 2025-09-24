logo
"Mnogo glupih odluka": Poslije debakla Zvezde oglasio se Čima Moneke

"Mnogo glupih odluka": Poslije debakla Zvezde oglasio se Čima Moneke

0

Novi krilni košarkaš crveno-bijelih javio se iz Beogradske arene poslije glatkog poraza od CSKA Moskve.

Čima Moneke o porazu od CSKA

Crvena zvezda deklasirana je u pripremnom meču protiv CSKA Moskve u okviru VTB Kupa. Skandalozno loše je šutirala trojke (2/27), a Rusi su završili meč sa 89 ubačenih poena, naspram samo 67 crveno-bijelih.

Poslije meča, trener Zvezde Janis Sferopulos nije htio da daje izjavu, a pred novinare je u miks-zoni stao Čima Moneke, novi krilni košarkaš.

"Imamo još jednu utakmicu sutra, ali sezona je tu. Septembar 30. je blizu, sve je važno i moramo da učimo iz ovoga. Moramo da koristimo kada zaustavimo protivnika na utakmici. To je naš identitet, da igramo odbranu i da trčimo. Napravili smo mnogo glupih odluka danas. Izgubljene lopte. pružene priliku protivniku za ofanzivne skokove. Poentirali su prelako, dok smo morali da se previše trudimo da bismo poentirali. Učićemo iz ovoga", najavio je Moneke

Zvezda će naredni meč igrati u četvrtak protiv Zenita, a sezonu će početi 30. septembra prijateljskom utakmicom protiv Milana. Ovo nije prvi šamar koji je dobila ovog ljeta, ali jeste još jedan dokaz da je daleko od igara i forme koje želi i zbog koje je okupila ovaj tim.

Pogledajte

00:35
Čima Moneke
Izvor: MONDO/Nikola Lalović
Izvor: MONDO/Nikola Lalović

