logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nije išlo uopšte": Košarkašima Crvene zvezde sve jasno poslije poraza od CSKA

"Nije išlo uopšte": Košarkašima Crvene zvezde sve jasno poslije poraza od CSKA

Autor Nikola Lalović
0

Start VTB Superkupa nije bio dobar za Crvenu zvezdu i to je jasno košarkašima Crvene zvezde.

Džordan Nvora i Stefan Miljenović o utakmici Crvena zvezda CSKA Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Košarkaši Crvene zvezde nisu se dobro proveli u prvom meču polufinala VTB kupa i ubjedljivo su poraženi od CSKA iz Moskve. Poslije tog poraza nismo čuli trenera Janisa Sferopulosa, dok je Čima Moneke priznao da ovaj meč nije bio na očekivanom nivou. 

Novi košarkaš crveno-bijelih Džordan Nvora je istakao da je dobro da se ovakvi mečevi dešavaju u pripremnom periodu, ali takođe i da mu je drago da je debitovao u "Areni" pred domaćom publikom. 

"Ovo je predsezona i prvi nam je put da igramo ovde. Nismo igrali ni sa evroligaškim loptama koje smo koristili do sada. Naučićemo iz ovog poraza i spremićemo se za utakmice koje su bitne. Prvi put mi je da sam dio domaće ekipe ovdje i vrlo sam uzbuđen", naglasio je on.

Pogledajte

01:09
Džordan Nvora
Izvor: MONDO/Nikola Lalović
Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Ovo će mu biti druga sezona u Evropi i kako kaže očekuje da bude bolja od prve u kojoj je mnogo toga morao da uči i da se prilagođava drugačijem stilu igre. 

"Sve sam morao da učim, igra se drugačije nego u NBA. Mislim da sam morao cijele sezone da učim i vjerujem da će mi ova sezona biti mnogo bolja. Zbog brzine i načina na koji se igra, timskog rada, zbog svega uzbuđen", rekao je on.

Ne ide uopšte 

Pogledajte

01:13
Stefan Miljenović
Izvor: MONDO/Nikola Lalović
Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Novi bek crveno-bijelih Stefan Miljenović je priznao da šut nije služio njegovu ekipu."Nije išao uopšte, mislim da ima i do umora. moramo neke stvari da promijenimo i već sutra imamo šansu da odigramo bolju utakmicu", naglasio je on.

Došao je iz Mege i sada igra na mnogo višem nivou. Kako kaže očekuje da bude sve bolji i svaki trening proveden sa iskusnim evroligaškim igračima mu mnogo znači. 

"Dobro je, trebaće malo vremena sve to da legne na svoje, ali ide dobro za sad i biće sve bolje. Mnogo mi znači, sve su to iskusni igrači, ozbiljni i poslije svakog treninga i utakmice mi pomogmnu i daju neki savjet. Još je pripremni period tako da ima malo i umora, ali što se tiče fizičke spreme biće to sve bolje i bolje i bićemo jači i bolji", rekao je Miljenović. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC