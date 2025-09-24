"Nije išlo uopšte": Košarkašima Crvene zvezde sve jasno poslije poraza od CSKA

Start VTB Superkupa nije bio dobar za Crvenu zvezdu i to je jasno košarkašima Crvene zvezde.

Košarkaši Crvene zvezde nisu se dobro proveli u prvom meču polufinala VTB kupa i ubjedljivo su poraženi od CSKA iz Moskve. Poslije tog poraza nismo čuli trenera Janisa Sferopulosa, dok je Čima Moneke priznao da ovaj meč nije bio na očekivanom nivou.

Novi košarkaš crveno-bijelih Džordan Nvora je istakao da je dobro da se ovakvi mečevi dešavaju u pripremnom periodu, ali takođe i da mu je drago da je debitovao u "Areni" pred domaćom publikom.

"Ovo je predsezona i prvi nam je put da igramo ovde. Nismo igrali ni sa evroligaškim loptama koje smo koristili do sada. Naučićemo iz ovog poraza i spremićemo se za utakmice koje su bitne. Prvi put mi je da sam dio domaće ekipe ovdje i vrlo sam uzbuđen", naglasio je on.

Ovo će mu biti druga sezona u Evropi i kako kaže očekuje da bude bolja od prve u kojoj je mnogo toga morao da uči i da se prilagođava drugačijem stilu igre.

"Sve sam morao da učim, igra se drugačije nego u NBA. Mislim da sam morao cijele sezone da učim i vjerujem da će mi ova sezona biti mnogo bolja. Zbog brzine i načina na koji se igra, timskog rada, zbog svega uzbuđen", rekao je on.

Ne ide uopšte

Novi bek crveno-bijelih Stefan Miljenović je priznao da šut nije služio njegovu ekipu."Nije išao uopšte, mislim da ima i do umora. moramo neke stvari da promijenimo i već sutra imamo šansu da odigramo bolju utakmicu", naglasio je on.

Došao je iz Mege i sada igra na mnogo višem nivou. Kako kaže očekuje da bude sve bolji i svaki trening proveden sa iskusnim evroligaškim igračima mu mnogo znači.

"Dobro je, trebaće malo vremena sve to da legne na svoje, ali ide dobro za sad i biće sve bolje. Mnogo mi znači, sve su to iskusni igrači, ozbiljni i poslije svakog treninga i utakmice mi pomogmnu i daju neki savjet. Još je pripremni period tako da ima malo i umora, ali što se tiče fizičke spreme biće to sve bolje i bolje i bićemo jači i bolji", rekao je Miljenović.