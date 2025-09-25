logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nema mnogo vremena za strpljenje, imamo reputaciju": Tajson Karter hoće odmah da vodi Zvezdu ka pobjedama

"Nema mnogo vremena za strpljenje, imamo reputaciju": Tajson Karter hoće odmah da vodi Zvezdu ka pobjedama

0

Crvena zvezda je savladala ekipu Dubaija u VTB Superkupu, a Tajson Karter i Ognjen Dobrić su dali svoju procjenu stanja u ekipi.

Dobrić i Karter izjave nakon pobjede protiv Dubaija Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Crvena zvezda je uspjela da završi svoje pripreme pobjedom nad Dubaijem 82:80 u meču za treće mjesto na VTB Superkupu, a ključni čovjek u toj pobjedi bio je Tajson Karter. Novi bek Zvezde ubacio je četiri trojke iz pet pokušaja, ukupno 15 poena i bio je gotovo bez greške.

"Još je rano, još imamo mnogo toga na čemu moramo da radimo, ali uvijek je dobar osjećaj pobijediti. Veoma sam zadovoljan svojom ulogom u timu. Sada smo zajedno više od mjesec dana i mnogo smo radili i trenirali zajedno. Sve smo uigraniji. Sve što mogu da uradim da pomognem timu da pobijedi, uradiću to. Ne možemo biti previše strpljivi jer imamo reputaciju i svaki meč je bitan, ali i dalje imamo mnogo toga na čemu moramo da radimo", rekao je Amerikanac.

Pogledajte

01:13
Tajson Karter izjava posle Dubaija
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Novi kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić je poslije ovog meča naglasio da je tim izgledao mnogo bolje nego na meču sa CSKA iz Moskve u polufinalu VTB Superkupa.

"Drugačija energija. drugačija utakmica, igrali smo sa više koncentracije, ubacili smo neke šuteve koje nismo juče. Sve dolazi iz igre, koncentracije i zapravo mislim da smo se popravili i to je dobar znak. Posljednja provjera pred početak sezone i nadam se da će ekipa u narednih pet-šest dana, koliko imamo do početka utakmice, da se odmori, pripremi što bolje za tu utakmicu. Nama je najveći problem juče bila energija i nekako nismo bili na svom nivou, loše smo igrali i u napadu i u odbrani. To sve polazi iz koncentracije i energije. Te dvije stvari bih naglasio, da popravimo to, da se držimo toga. Mislim da je ovo bila dobra utakmica, ako odigramo ovako mislim da su nam dobre šanse za pobjedu i da počnemo sezonu kako treba", rekao je Dobrić.

Pogledajte

01:58
Ognjen Dobrić izjava posle Dubaija
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka KK Crvena zvezda KK Dubai VTB Superkup Tajson Karter Ognjen Dobrić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC