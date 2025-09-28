logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Vraćam se u Zvezdu, ostao sam dužan da nešto završim": Drčelić progovorio o promjenama i nedolasku Srba

"Vraćam se u Zvezdu, ostao sam dužan da nešto završim": Drčelić progovorio o promjenama i nedolasku Srba

0

Željko Drčelić pričao je o Milanu Tomiću i njegovom povratku u Crvenu zvezdu i o tome zašto nije više srpskh igrača došlo na Mali Kalemegdan.

Željko Drčelić o Milanu Tomiću i srpskim igračima Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda uskoro počinje novu sezonu. Ambicije su velike, kako u ABA ligi tako i u Evroligi. Vremena za uigravanje nema mnogo, Janis Sferopulos ima potpuno novi tim na raspolaganju sa velikim brojem novajlija. O tome je pričao prvi čovjek kluba Željko Drčelić.

"Što se mene tiče, prezadovoljan sam učinjenim pri pravljenju tima, a mislim da su prije svega prezadovoljni trener i stručni štab. Sve igrače koje su željeli doveli smo. Probali smo sa tri srpska igrača da napravimo dogovor, nismo uspjeli, finansijski ne možemo da ispratimo evropske ekipe, nastavili su tako put u drugim klubovima Evrope. Želimo im sreću", rekao je Drčelić za zvanični sajt kluba.

Htio je još srpskih igrača u Zvezdi, ali mu se ta želja nije ostvarila.

"Srpski igrači koji je trebalo da dođu u klub imali su poziv. Nismo mogli da finansijski to ispratimo, ali smo doveli srpske igrače koji bi u budućnosti mogili da budu nosioci igre, Miljenovića, Radošića, Plavšića i ostale juniore"

"Tomić mi rekao da je ostao dužan Zvezdi"

Milan Tomić vratio se u Crvenu zvezdu i biće sportski direktor tima. Opet je u klubu u kom je osvojio ABA ligu 2019. godine i vratio crveno-bijele u Evroligu. U narednoj sezoni rezultati su bili slabi i odlučio je da ode. Drčelić je objasnio kako je došlo do povratka.

"Bio je moja želja. Prije dolaska u Zvezdu pričali smo dva puta. Njegova želja bila je da se vrati. Rekao je i rečenicu koja me je oduševila 'Ostao sam dužan da nešto završim u Zvezdi'. Prihvatio finansijske uslove slabije od onih u Milanu. Mislim da je jako stručan menadžerski i trenerski i da može da bude velika pomoć i Janisu Sferopulosu i igračima i meni", poručio je Drčelić.

Prokomentarisao je i to što je Dragoljub Avramović novi koordinator u klubu.

"Još kad sam bio predsjednik UO imao sam želju da dovedem Dragoljuba Avramovića. Bio je koordinator u Megi, doveli smo ga u Zvezdu i mislim da sjajno radi svoj posao. Zvezda će u omladinskim selekcijama biti svake godine sve jača, a to ćemo vidjeti u sledećoj godini. Doveli smo osam reprezentativaca juniora i kadeti koji će u narednih par godina biti nosioci Zvezdinog tima. To će biti ti igrači od kojih se očekuje da dođu i da nose klub", zaključio je Drčelić.

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka KK Crvena zvezda Željko Drčelić Milan Tomić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC