"Vraćam se u Zvezdu, ostao sam dužan da nešto završim": Drčelić progovorio o promjenama i nedolasku Srba

Željko Drčelić pričao je o Milanu Tomiću i njegovom povratku u Crvenu zvezdu i o tome zašto nije više srpskh igrača došlo na Mali Kalemegdan.

Crvena zvezda uskoro počinje novu sezonu. Ambicije su velike, kako u ABA ligi tako i u Evroligi. Vremena za uigravanje nema mnogo, Janis Sferopulos ima potpuno novi tim na raspolaganju sa velikim brojem novajlija. O tome je pričao prvi čovjek kluba Željko Drčelić.

"Što se mene tiče, prezadovoljan sam učinjenim pri pravljenju tima, a mislim da su prije svega prezadovoljni trener i stručni štab. Sve igrače koje su željeli doveli smo. Probali smo sa tri srpska igrača da napravimo dogovor, nismo uspjeli, finansijski ne možemo da ispratimo evropske ekipe, nastavili su tako put u drugim klubovima Evrope. Želimo im sreću", rekao je Drčelić za zvanični sajt kluba.

Htio je još srpskih igrača u Zvezdi, ali mu se ta želja nije ostvarila.

"Srpski igrači koji je trebalo da dođu u klub imali su poziv. Nismo mogli da finansijski to ispratimo, ali smo doveli srpske igrače koji bi u budućnosti mogili da budu nosioci igre, Miljenovića, Radošića, Plavšića i ostale juniore"

"Tomić mi rekao da je ostao dužan Zvezdi"

Milan Tomić vratio se u Crvenu zvezdu i biće sportski direktor tima. Opet je u klubu u kom je osvojio ABA ligu 2019. godine i vratio crveno-bijele u Evroligu. U narednoj sezoni rezultati su bili slabi i odlučio je da ode. Drčelić je objasnio kako je došlo do povratka.

"Bio je moja želja. Prije dolaska u Zvezdu pričali smo dva puta. Njegova želja bila je da se vrati. Rekao je i rečenicu koja me je oduševila 'Ostao sam dužan da nešto završim u Zvezdi'. Prihvatio finansijske uslove slabije od onih u Milanu. Mislim da je jako stručan menadžerski i trenerski i da može da bude velika pomoć i Janisu Sferopulosu i igračima i meni", poručio je Drčelić.

Prokomentarisao je i to što je Dragoljub Avramović novi koordinator u klubu.

"Još kad sam bio predsjednik UO imao sam želju da dovedem Dragoljuba Avramovića. Bio je koordinator u Megi, doveli smo ga u Zvezdu i mislim da sjajno radi svoj posao. Zvezda će u omladinskim selekcijama biti svake godine sve jača, a to ćemo vidjeti u sledećoj godini. Doveli smo osam reprezentativaca juniora i kadeti koji će u narednih par godina biti nosioci Zvezdinog tima. To će biti ti igrači od kojih se očekuje da dođu i da nose klub", zaključio je Drčelić.