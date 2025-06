Da li Sferopulos ostaje trener Zvezde? Oglasio se Željko Drčelić, spomenuo i Teodosića i pojačanja

Predsjednik Crvene zvezde Željko Drčelić potvrdio je da klub vjeruje Janisu Sferopulosu. Pričao je i o Milošu Teodosiću i Filipu Petruševu.

Crvena zvezda ima sezonu za zaborav. Osvojila je jedan trofej (Kup Koraća), ispala je u polufinalu ABA lige od Budućnosti, pa u polufinalu KLS od Spartaka iz Subotice. O budućnosti kluba, planovima, sudbini trenera, Filipa Petruševa i svemu tome pričao je prvi čovjek kluba Željko Drčelić.

"Kada pričate o treneru, to je strateško pitanje za klub, dugoročno planiranje, povjerenje... Odredili smo svoj pravac produžetkom ugovora sa trenerom i jasno smo stavili do znanja da mu vjerujemo i da ima podršku. U nekim sezonama je dobro, u nekim nije i to je zbog raznih faktora. Imali smo probleme sa povredama, prije toga imali smo skor 16-10 u Evroligi, pa smo ostali bez nekoliko bitnih igrača. Ali, važna je i ideja da trener mora da ima period u kom može da izgradi tim, napravi korekcije i da ima rezultat. U stalnoj smo komunikaciji sa Janisom i ima naše povjerenje", rekao je Drčelić za "Sportal".

Potvrdio je da će Miloš Teodosić da ostane u klubu u drugoj ulozi, administrativnoj.

"Pričao sam sa njim, ima veliku reputaciju i uticaj u evropskoj košarci. Veliki je navijač Zvezde, aktivan član ovog sistema kao igrač već dvije godine i vjerujem da razumije šta je potrebno da bi nam pomogao. Nije isto kada klub posmatraš spolja i kada si dio kluba iznutra, mnogo stvari nije vidljivo. Biće dio Zvezde i pomoći će na svaki mogući način, iskustvom, kontaktima, reputacijom, a sa koje pozicije? To ne smatramo kao ključno pitanje, već da bude dio tima i kluba."

Ko dolazi i šta je sa Petruševim?

Jedno od pitanja bilo je o glasinama i potencijalnim pojačanjima, spominju se Karsen Edvards, Tajson Karter, Nikola Vučević, Devin Robinson...

"Glasine su normalne, klubovi žele da ojačaju sastave pred sezonu koja će da bude zahtjevna. U srpskim medijima smo već pričali sa najmanje 10 igrača i potpisali ugovore sa njima. Naravno da imamo svoje želje i postigli smo načelne dogovore sa nekim od njih, ali neki još nisu završili svoje sezone u trenutnim klubovima i nije fer da se remeti atmosfera i indirektno utiče na nečije ambicije ove sezone. Da, neka od imena koja se povezuju sa Zvezdom bi trebalo da budu dio našeg tima naredne sezone."

Ideja i želja je da Filip Petrušev nosi dres Zvezde i naredne sezone, ali je pitanje koliko je to realno u pregovorima sa Olimpijakosom.

"Filip je domaći igrač, reprezentativac i važan i dragocjen za nas. Možete da vidite i kako cijene igrača 'skaču u nebo' i teško je pronaći dobrog igrača od kog znate šta možete da očekujete. Želimo da zadržimo Filipa, ali kao predsjednik kluba imam odgovornost da nađem ravnotežu između želja i mogućnosti, jer moram da mislim na budžet sa Upravnim odborom. U ovom momentu mogu samo da kažem da se nadam da će biti dio tima sljedeće sezone, ali ima još vremena do tada", zaključio je Drčelić.