Mirko Ocokoljić hoće da bude trener Partizana: Stigao odgovor poslije riječi Žarka Paspalja

Trener koji je privremeno naslijedio Željka Obradović na klupi Partizana - ipak hoće da bude glavni trener. Mirko Ocokoljić je dao jasan odgovor poslije riječi Žarka Paspalja da ga to ne zanima.

Novi sportski direktor KK Partizan Žarko Paspalj rekao je da je stekao utisak da Mirko Ocokoljić nema afinintete da bude glavni trener. Međutim, izgleda da se nisu razumjeli pošto Ocokoljić tvrdi sasvim suprotno - ima plan da bude glavni trener, samo o tom ne razmišlja u ovom trenutku jer nisu ni pričali na tu temu.

"Što se tiče mog ostanka, dogovor je bio da ekipu vodim do daljeg i toga se svi pridržavamo", rekao je Ocokoljić na današnjoj konferenciji za medije pred meč Partizana i Virtusa, poslije čega je komentarisao izjavu i Žarka Paspalja.

"Ja sam se našao u ovoj poziciji u kojoj sam se našao kada mi je data uloga trenera kada je Željko Obradović otišao i niko nije htio da preuzme. Da vam kažem iskreno - nijedan trener neće reći da neće da bude glavni trener. Ne mogu da kažem da je tako. Samo kažem kakav je dogovor bio od ranije, da je dogovor da preuzmem ekipu, ali nisam mislio da će ovoliko da traje. Mislio sam da će kraće. Za sada se odvija u dobrom pravcu", dodao je Ocokoljić.

Sudeći po njegovoj izjavi, utisak je da bez obzira na četiri pobjede u nizu, čeka novog trenera kod koga će ponovo zauzeti ulogu pomoćnika, ali nije da nema želje da bude i glavni trener: "Šta će biti dalje, ja svakako ostajem u Partizanu i kada dođe novi trener. Nemam šta da vam kažem drugo".

Šta je rekao Ocokoljić pred Virtus?

Istakao je trener Partizana da njegova ekipa nije imala dovoljno vremena da se spremi, ali da je dobro što nema novih povreda, odnosno van ekipe su Pokuševski, Murinen i Karlik Džouns, dok se vraća Mitar Bošnjaković.

"Dobijam dosta poruka, svi prijatelji i familija su uzbuđeni, daju mi podršku. Dobijam poruke i od navijača, čestitaju i na ulici, ali ovo je prije svega zasluga momaka", naglasio je Ocokoljić istakavši da je Paspalj u pravu kada kaže da je ekipa na 40 odsto svojih mogućnosti i da kod svih ima mjesta za napredak.

Zbog toga je posebno htio da pohvali Šejka Miltona kod koga je taj napredak najuočljiviji u posljednjih nekoliko mečeva: "Ima kvalitet i znate gdje je igrao. Imao je povredu koja ga je mjesec dana izbacila sa terena, vratio se u igru i još nije dovoljno spreman. To mu je mnogo smetalo. Sada hvata dobar zalet. Sjajan je momak, za nekog ko je prvi put u Evropi brzo je sve shvatio kako funkcionišu stvari, tako da ima dosta prostora da napreduje", naglasio je Ocokoljić.