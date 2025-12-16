Peh za Jovana Miloševića: Partizan bez njega "overava" jesenju titulu

Jovan Milošević neće igrati za Partizan u posljednjem kolu jesenjeg dijela šampiona protiv IMT-a.

Najbolji fudbaler FK Partizan Jovan Milošević završio je polusezonu zbog povrede. Milošević neće moći da pomogne crno-bijelima u posljednjoj utakmici jesenjeg dijela prvenstva protiv IMT-a pošto je povrijedio ruku.

Kako je objašnjeno danas tokom "medijskog dana" u Partizanu, Milošević nije mogao da odgovara na pitanja novinara zbog toga što ima naprsnuće ruke i morao je hitno na snimanje, što ujedno znači i da neće moći da pomogne svojim saigračima za vikend u susretu protiv "traktorista".

Na utakmici protiv IMT-a u Humskoj (subota, 18.00) će crno-bijeli i "ovjeravati" jesenju titulu, a ostaje da se vidi samo da li će se nešto promijeniti u odnosu na prethodno kolo nakon kog je razlika između "vječitih" bila četiri boda.

Ujedno, ovo je možda i kraj puta za Jovana Miloševića u Partizanu jer mu ističe ugovor o pozajmici iz Štutgarta. Crno-bijeli inače pokušavaju da ubijede Štutgart da ostavi Miloševića makar do kraja sezone u Humskoj, što će sigurno biti zakomplikovano poslije posljednje kazne koju je FIFA propisala.

Jovan Milošević je inače ove sezone dao 16 golova i asistirao je za još pet u dresu Partizana, a njegova želja je da što prije ode iz Štutgarta, bilo da je to da ostane u Beogradu - ili da obuče nečiji drugi dres.