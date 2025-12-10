logo
Gdje će Jovan Milošević? Najbolji igrač Superlige na raskrsnici, sve je dalje od Partizana

Gdje će Jovan Milošević? Najbolji igrač Superlige na raskrsnici, sve je dalje od Partizana

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Evo šta se dešava sa najboljim fudbalerom Partizana i Superlige Jovanom Miloševićem.

Jovan Milošević ne ostaje u Partizanu Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved

Jovan Milošević je najbolji igrač Superlige ove sezone, međutim najvjerovatnije se neće još dugo zadržati u njoj. Miloševiću ove zime ističe pozajmica sa Partizanom i sve je izvjesnije da je neće produžiti, dok je takođe malo vjerovatno da će se vratiti nazad u Štutgart.

Tražio je Milošević da ovog ljeta napusti Štutgart, po svaku cijenu, tako da su polako krenuli da se javljaju i interesenti za njegove usluge. Među njima je čak i španska Sevilja koja je ozbiljno zagrizla za mladog srpskog napadača.

Izvor: MN PRESS

Tako bar pišu mediji iz Andaluzije koji podsjećaju da je Miloševića i ranije pratio klub sa "Pishuana", pošto je slao skaute čak i na utakmice Partizana. Očigledno je da se čelnicima Sevilje dopalo šta su vidjeli, tako da su sada spremni da uđu u pregovore oko transfera već ove zime.

Gdje je u cijeloj toj priči Partizan? Znaju u Humskoj da ne mogu da plate Miloševića, da ne mogu da pariraju Sevilji, dok takođe znaju i da im je jedina opcija da produže pozajmicu do kraja sezone.

Upravo to će probati i da predlože Štutgartu, nadajući se da im nije toliko stalo da ga prodaju prije ljetnog prelaznog roka.

Napadač Štutgarta na pozajmici je u Humskoj do kraja 2025. godine, a svojim igrama ove jeseni je pokazao da je nezamjenjiv dio tima koji, stanje na tabeli i situacija u srpskom fudbalu ukazuje na to, pretenduje na osvajanje titule.

Kako igra Jovan Milošević za Partizan?

Jovan Milošević (20) je zimus došao u Partizan na jednogodišnju pozajmicu i isprva nije mnogo ni igrao zbog povreda i nespremnosti. Međutim, ove sezone je "eksplodirao" i na 22 utakmice dao je 15 golova i imao je još četiri asistencije.

Prije toga je bio član Vojvodine iz koje je otišao u Štutgart za samo 1,2 miliona evra.

