Gdje će Jovan Milošević? Najbolji igrač Superlige na raskrsnici, sve je dalje od Partizana

Evo šta se dešava sa najboljim fudbalerom Partizana i Superlige Jovanom Miloševićem.
Jovan Milošević je najbolji igrač Superlige ove sezone, međutim najvjerovatnije se neće još dugo zadržati u njoj. Miloševiću ove zime ističe pozajmica sa Partizanom i sve je izvjesnije da je neće produžiti, dok je takođe malo vjerovatno da će se vratiti nazad u Štutgart.
Tražio je Milošević da ovog ljeta napusti Štutgart, po svaku cijenu, tako da su polako krenuli da se javljaju i interesenti za njegove usluge. Među njima je čak i španska Sevilja koja je ozbiljno zagrizla za mladog srpskog napadača.Izvor: MN PRESS
Tako bar pišu mediji iz Andaluzije koji podsjećaju da je Miloševića i ranije pratio klub sa "Pishuana", pošto je slao skaute čak i na utakmice Partizana. Očigledno je da se čelnicima Sevilje dopalo šta su vidjeli, tako da su sada spremni da uđu u pregovore oko transfera već ove zime.
Gdje je u cijeloj toj priči Partizan? Znaju u Humskoj da ne mogu da plate Miloševića, da ne mogu da pariraju Sevilji, dok takođe znaju i da im je jedina opcija da produže pozajmicu do kraja sezone.
Upravo to će probati i da predlože Štutgartu, nadajući se da im nije toliko stalo da ga prodaju prije ljetnog prelaznog roka.
Napadač Štutgarta na pozajmici je u Humskoj do kraja 2025. godine, a svojim igrama ove jeseni je pokazao da je nezamjenjiv dio tima koji, stanje na tabeli i situacija u srpskom fudbalu ukazuje na to, pretenduje na osvajanje titule.
Kako igra Jovan Milošević za Partizan?
Jovan Milošević (20) je zimus došao u Partizan na jednogodišnju pozajmicu i isprva nije mnogo ni igrao zbog povreda i nespremnosti. Međutim, ove sezone je "eksplodirao" i na 22 utakmice dao je 15 golova i imao je još četiri asistencije.
Prije toga je bio član Vojvodine iz koje je otišao u Štutgart za samo 1,2 miliona evra.