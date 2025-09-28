Matijas Lesor iskoristio je priliku da "pecne" svog sunarodnika Frenka Nilikinu koji je napustio Partizan i prešao u redove grčkog Olimpijakosa. Sada će biti u istom gradu, samo na suprotnim stranama.
Frenk Nilikina otišao je iz Partizana i karijeru će nastaviti u Grčkoj. Iz crno-bijeilh prešao je u crveno-bijele boje i nosiće dres Olimpijakosa. Njegov transfer nije se dopao Matijasu Lesoru. Centar Panatinaikosa iskoristio je momenat da malo "pecne" sunarodnika zbog toga.
"Pravi grad, pogrešne boje. Dobro došao u Atinu Frenk", napisao je Lesor u jednom komentaru na instagramu.
"Pravi grad, ali pogrešne boje": Lesor proziva Nilikinu zbog odlaska iz Partizana
Lesor i Nilikina su saigrači iz reprezentacije Francuske, ali će sada biti na suprotnim stranama terena. Lesor se oporavlja od povrede i čeka da se vrati i zaigra kako zna i umije za tim Ergina Atamana, dok će Nilikina da krene sa privikavanjem na novi sistem i trenera Jorgosa Barcokasa.
Koliko će Partizan da zaradi?
Frenk Nilikina na meču protiv Panatinaikosa
Partizan je za odlazak Nilikine u Olimpijakos dobio obeštećenje. Dobiće 300.000 evra za francuskog reprezentativca i to će iskoristiti za pojačanja, pošto se očekuje da posle Mike Murinena dođu još jedan bek i centar.
"Hvala Nilikini što je časno nosio dres Partizana. Dobili smo ponudu od Olimpijakosa i u ponedjeljak ćemo dobiti 300.000 evra za obeštećenje", rekao je predsednik Partizana Ostoja Mijailović.