"Pravi grad, ali pogrešne boje": Lesor proziva Nilikinu zbog odlaska iz Partizana

0

Matijas Lesor iskoristio je priliku da "pecne" svog sunarodnika Frenka Nilikinu koji je napustio Partizan i prešao u redove grčkog Olimpijakosa. Sada će biti u istom gradu, samo na suprotnim stranama.

Lesor proziva Nilikinu zbog odlaska iz Partizana Izvor: MN PRESS

Frenk Nilikina otišao je iz Partizana i karijeru će nastaviti u Grčkoj. Iz crno-bijeilh prešao je u crveno-bijele boje i nosiće dres Olimpijakosa. Njegov transfer nije se dopao Matijasu Lesoru. Centar Panatinaikosa iskoristio je momenat da malo "pecne" sunarodnika zbog toga.

"Pravi grad, pogrešne boje. Dobro došao u Atinu Frenk", napisao je Lesor u jednom komentaru na instagramu.

Lesor i Nilikina su saigrači iz reprezentacije Francuske, ali će sada biti na suprotnim stranama terena. Lesor se oporavlja od povrede i čeka da se vrati i zaigra kako zna i umije za tim Ergina Atamana, dok će Nilikina da krene sa privikavanjem na novi sistem i trenera Jorgosa Barcokasa.

Koliko će Partizan da zaradi?

Partizan je za odlazak Nilikine u Olimpijakos dobio obeštećenje. Dobiće 300.000 evra za francuskog reprezentativca i to će iskoristiti za pojačanja, pošto se očekuje da posle Mike Murinena dođu još jedan bek i centar.

"Hvala Nilikini što je časno nosio dres Partizana. Dobili smo ponudu od Olimpijakosa i u ponedjeljak ćemo dobiti 300.000 evra za obeštećenje", rekao je predsednik Partizana Ostoja Mijailović.

Tagovi

košarka Frenk Nilikina Matijas Lesor KK Partizan KK Olimpijakos

