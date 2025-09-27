"Odigrao je poluvrijeme i to je bilo to": Željko Obradović ispratio plejmejkera u Olimpijakos

Crno-bijeli se zvanično rastali sa Francuzem. Željko Obradović se oglasio o kraju saradnje

Izvor: R.R/ATA images

KK Partizan zvanično je ispratio Frenka Nilikinu (27 godina, 193 centimetara) jer je prešao u Olimpijakos nakon jedne sezone. Dok je ostao zakopčan o dolasku Mike Murinena, trener crno-bijelih pristao je da govori o rastanku sa Francuzom.

"Odigrao je (na pripremama) poluvrijeme u Italiji i to je bilo to. Želimo mu sve najbolje, hvala mu na svemu što je uradio za Partizan u ovih godinu dana koliko je bio ovdje. Igrač manje, ali šta da radimo, to je tako", kazao je Željko Obradović.

Frenk Nilikina došao je među crno-bijele prošlog ljeta iz Šarlot Hornetsa, poslije sedam godina provedenih u NBA ligi, ali se u timu iz Humske ipak nije dugo zadržao. Partizan je zaradio 300.000 evra od njegovog obeštećenja jer je imao ugovor sa crno-bijelima i za sezonu pred nama.

U dresu Partizana osvojio je titulu ABA lige i u Evroligi nastupio na 21 utakmici, uz prosječan učinak od sedam poena i dvije asistencije po meču.