KK Partizan je pred početak nove sezone prodao i Frenka Nilikinu u Olimpijakos i sada ima još manje igrača u sastavu. Moraće što prije da reaguje na tržištu...
Frenk Nilikina i zvanično više nije igrač Partizana. Potvrdio je to i klub koji se zahvalio francuskom internacionalcu. Šta je posljedica toga? Činjenica da srpski tim sada ima samo još manje igrača u sastavu. Moraće što prije da reaguje na tržištu i da potraži pojačanja. Dobra vijest je i što će sigurno dobiti obeštećenje za odlazak Francuza.
"Partizan i Olimpijakos kasno sinoć postigli su dogovor u vezi sa transferom Frenka Nilikine u klub iz Pireja, uz odgovarajuću nadoknadu. Kompletan posao biće ozvaničen od strane Olimpijakosa poslije ljekarskih pregleda. Frenk, hvala na svemu, želimo ti puno sreće u nastavku karijere", poručili su iz Partizana.
Partizan se oprostio od Nilikine i sada ima novi problem: Željko Obradović mora ovo pod hitno da riješi
Nije Partizan toliko ugrožen na bekovskim pozicijama, tako da je mala vjerovatnoća da će tražiti nekog novog beka odmah. Veća je vjerovatnoća da će da sačekaju malo i da vide kako sezona odmiče Tu su Karlik Džouns, Dvejn Vašington i Šejk Milton, uz mlađe igrače Mitra Bošnjakovića i Đorđa Šekularca.
Gdje je najveći problem Partizana?
Jasno je da je najveći problem Partizana pozicija centra. Tu je samo Tajrik Džouns. Vode se pregovori sa Mikom Murinenom, ali je i sa njim dogovor u ovom momentu daleko. Mogu tu poziciju da igraju i igrači poput Dilana Osetkovskog, Džabarija Parkera, pa i Alekseja Pokuševskog, ali je jasno da je centar neophodan. Ne treba zaboraviti i da je Tajrik trenutno povrijeđen.
I sam Željko Obradović je potvrdio da se traži centar, da se nada da će uskoro da ima kompletan tim, ali vremena ima sve manje. U ovom momentu je i to detalj koji nije na strani crno-bijelih.
Ko je u sastavu i kad kreće sezona?
Nova sezona kreće već za nekoliko dana. Tačnije 30. septembra kada će Dubai da dočeka Partizan na startu Evrolige (18 časova). Već 2. oktobra će crno-bijeli da dočekaju Armani u Areni (20.30h), a onda slijedi i start ABA lige i duel sa Krkom 6. oktobra (18h).
Partizan u ovom momentu ima u rosteru 14 igrača i najveći manjak je na centarskoj poziciji:
- Karlik Džouns
- Šejk Milton
- Dvejn Vašington
- Đorđe Šekularac
- Mitar Bošnjaković
- Mario Nakić
- Vanja Marinković
- Dilan Osetkovski
- Aleksej Pokuševski
- Sterling Braun
- Isak Bonga
- Arijan Lakić
- Džabari Parker
- Tajrik Džouns