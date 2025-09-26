Šta se dešava sa Murinenom i Partizanom? Javila se njegova majka, signali su jasni

Pregovori oko dolaska Mike Murinena u Partizan i dalje traju, a o tome je pričala i njegova majka i to djeluje kao veoma dobar znak.

Izvor: Dragana Stjepanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Mika Murinen (18) i Partizan - pregovori i dalje traju. Postoji obostrano interesovanje, ali srpski tim nije jedini koji želi supertalentovanog finskog košarkaša. Za njegove usluge interesuju se i mnogi drugi timovi i ostaje da se vidi ko će na kraju da dobije tu trku.

Njegov agent Tedi Arčer je potvrdio američkim medijima da je Mika odlučio da postane profesionalac i da neće ići na koledž. Takođe je istakao i da se vode pregovori sa "timovima iz Evrope, Australije i drugih zemalja". Dakle, još jedna prepreka koja stoji na putu između Murinena i Partizana.

On je na Eurobasketu pokazao da je i te kako spreman da se nadmeće sa najboljima i onim starijima. Sada je na njemu da donese konačnu odluku oko toga gdje želi da nastavi karijeru i koji je najbolji korak prije odlaska u NBA ligu koja mu je očigledno glavni cilj.

Šta je rekla njegova majka?

Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Majka Mike Murinena je takođe nekadašnja košarkašica Jeni Laksonen. Upravo je ona dala jedan kratak intervju za finske medije koji, kao i srpski, sa velikom pažnjom prate njegov sljedeći korak.

"Od kada je bio dijete Mika je obožavao taj cjelokupni duh koji imaju srpski timovi i ekipe kao što je Panatinaikos na primjer", rekla je Jeni za "YLE".

Dobar znak za Partizan?

Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Mika Murinen je na društvenim mrežama dao i jedan znak koji je oduševio navijače Partizana. Među onima koje prati na Instagramu nalazi se i Partizan. To je svakako nešto što je razgalilo fanove dok traju pregovori.

Jasno je da postoji želja obje strane, ali je situacija oko dolaska još daleko od gotove. Partizan je taj koji je u žurbi pošto sezona počinje za nekoliko dana...