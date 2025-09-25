Mika Murinen u Partizanu? Ovaj detalj sa instagrama je digao Grobare na noge

Mika Murinen je prema pisanju grčkih medija blizu Partizana. A djeluje da tu ipak ima nečega.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić/instagram/printscreen

Odjeknula je vijest da je Mika Murinen spreman da potpiše ugovor sa Partizanom, a izgleda da to nije obična glasina. Grčki mediji su javili da je finski krilni košarkaš spreman da u petak doleti u Beograd kako bi se našao na pregovorima sa crno-bijelima.

Ipak, jedan detalj koji bi mogao da obraduje navijače Partizana je činjenica da je Mika Murinen na društvenoj mreži instragram zapravio Partizan.

Izvor: Instagram

Murinen dolazi na pregovore u Beograd poslije nevjerovatnih partija na Eurobasketu. Vjerovatno nije planirao Lasi Tuovi toliko da ga koristi, ali kada se u meču prvog kola Finska mučila sa Švedskom, mladi krilni košarkaš je ušao i sa vezanih pet poena riješio meč. Tada je ušao u rotaciju.

Na kraju Eurobasketa proglašen je za najboljeg mladog igrača takmičenja, a uspio je da za samo 11 minuta prosječno na terenu ima 6,6 poena i 1,9 skokova po meču. Već je bio viđen na nekom od najboljih koledža, ali za sada djeluje da bi Partizan mogao da ga "ukrade".