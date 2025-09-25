Barcokas se oglasio zbog Nilikine: Sad je sve jasno o beku Partizana

Čini se da francuski košarkaš Frenk Nilikina ne mijenja sredinu, već ostaje u KK Partizan.

Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Partizan prije nekoliko nedjelja produžio je ugovor sa francuskim internacionalcem Frenkom Nilikinom, ali su svi relevantni evropski mediji nakon toga prenijeli vijest da bek napušta srpski klub. Navodno, Olimpijakos ga je prepoznao kao idealno pojačanje u samom finišu prelaznog roka, pa su bili spremni čak i da plate klauzulu.

Sada, ipak, djeluje da od tog posla neće biti ništa. Partizan i Olimpijakos, po svemu sudeći, nisu našli zajednički jezik oko odlaska Nilikine u Grčku, a to je potvrdio i Jorgos Barcokas. Dugogodišnji trener grčkog kluba dobio je pitanje o novim pojačanjima crveno-bijelih iz Pireja i njegov odgovor zanimaće navijače Partizana.

"Ne, 100 odsto ne", rekao je Barcokas kada su ga pitali da li će njegov tim uskoro dobiti pojačanje. Ovo ne znači da je stavljena tačka na odlazak Nilikine u Pirej, ali je jasno da se posao neće završiti u bliskoj budućnosti, odnosno do početka nove evroligaške sezone.

Francuski košarkaš Frenk Nilikina rođen je u Belgiji, njegovi roditelji su iz Ruande, a sa tri godine preselio se u Strazbur. U istoimenom klubu počeo je profesionalnu košarkašku karijeru, a nakon dvije sezone preselio se u NBA. Nosio je dres Njujork Niksa, Dalas Maveriksa i Šarlot Hornetsa, da bi u ljeto 2024. godine pojačao Partizan.

Prvu sezonu u Evroligi obilježio je nastupom na 21 utakmici, uz prosek od sedam poena, dvije asistencije i 1,7 skokova. Pomogao je Partizanu na putu do titule u ABA ligi, ali i u KLS - što su navijači čekali godinama!

