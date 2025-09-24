"Lokacije za dva meča objavićemo naknadno": Partizan se oglasio pred početak Evrolige, jedno je i dalje tajna

Partizan se oglasio pred početak Evrolige i još uvijek niko ne zna gdje će da budu odigrane dvije utakmice u januaru protiv Olimpijakosa i Hapoel Tel Aviva.

Partizan se oglasio pred početak Evrolige. Navijači i dalje ne znaju jedan bitan detalj, a to je gdje će košarkaši igrati dvije januarske utakmice protiv Olimpijakosa (14. januar) i Hapoel Tel Aviva (23. januar). U tom periodu beogradska Arena biće zauzeta zbog Evropskog prvenstva u vaterpolu.

"Partizan će u ligaškom dijelu sezone 2025/26 odigrati 17 utakmica u Areni (jednu više nego u prošloj sezoni). Lokacije januarskih duela biće objavljene naknadno", poručili su crno-bijeli na zvaničnom tviter nalogu.

Partizan Mozzart Bet će u ligaškom delu sezone 2025-26 odigrati 17 utakmica Evrolige u Beogradskoj areni! (Jednu više nego u sezoni 2024-25)



Lokacije januarskih duela protiv Olimpijakosa i Hapoela će biti objavljene naknadno!⚫️⚪️

Gdje će se odigrati? Dosta se spekulisalo o Beču u posljednje vrijeme i to djeluje kao jedna od najrealnijih opcija. Naravno, pitanje je i da li će oba ta meča uopšte da igraju u istom gradu. Uostalom, nedavno su došli iz Australije gdje su igrali i sa Panatinaikosom. Naravno, neće toliko daleko ići za mečeve Evrolige, ali nije isključeno da to bude u dva različita grada.