logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Lokacije za dva meča objavićemo naknadno": Partizan se oglasio pred početak Evrolige, jedno je i dalje tajna

"Lokacije za dva meča objavićemo naknadno": Partizan se oglasio pred početak Evrolige, jedno je i dalje tajna

0

Partizan se oglasio pred početak Evrolige i još uvijek niko ne zna gdje će da budu odigrane dvije utakmice u januaru protiv Olimpijakosa i Hapoel Tel Aviva.

Partizan igra 17 utakmica Evrolige u Areni dvije lokacije još nepoznate Izvor: MN PRESS

Partizan se oglasio pred početak Evrolige. Navijači i dalje ne znaju jedan bitan detalj, a to je gdje će košarkaši igrati dvije januarske utakmice protiv Olimpijakosa (14. januar) i Hapoel Tel Aviva (23. januar). U tom periodu beogradska Arena biće zauzeta zbog Evropskog prvenstva u vaterpolu.

"Partizan će u ligaškom dijelu sezone 2025/26 odigrati 17 utakmica u Areni (jednu više nego u prošloj sezoni). Lokacije januarskih duela biće objavljene naknadno", poručili su crno-bijeli na zvaničnom tviter nalogu.

Gdje će se odigrati? Dosta se spekulisalo o Beču u posljednje vrijeme i to djeluje kao jedna od najrealnijih opcija. Naravno, pitanje je i da li će oba ta meča uopšte da igraju u istom gradu. Uostalom, nedavno su došli iz Australije gdje su igrali i sa Panatinaikosom. Naravno, neće toliko daleko ići za mečeve Evrolige, ali nije isključeno da to bude u dva različita grada.

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka KK Partizan Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC