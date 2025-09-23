Tomas Brajant karijeru će nastaviti u NBA ligi, iako se spekulisalo o njegovom dolasku u Partizan u prethodnom periodu.

Izvor: Jevone Moore/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Tomas Brajant (28) ostaje u NBA ligi. U prethodnom periodu spekulisalo se i o njegovom potencijalnom dolasku u Partizan. Navodno je bio na meti interesovanja crno-bijelih, ali od toga i definitivno neće biti ništa. Potpisao je jednogodišnji ugovor sa Klivlendom, prenio je pouzdani novinar Šams Čaranija.

Brajant je rođen u Njujorku 31. jula 1997. godine i tamo je završio srednju školu. Otišao je na koledž u Indijanu i onda je na draftu 2017. godine izabran kao 42. pik od strane Jute. Odmah je trejdovan u Lejkerse, ali je tamo više igrao u Razvojnoj ligi.

Free agent center Thomas Bryant has agreed to a one-year deal with the Cleveland Cavaliers, Mark Bartelstein and Zach Kurtin of@PrioritySportstell ESPN. Bryant played a key reserve role on the Indiana Pacers' second half run to the Finals and now enters his ninth NBA season.pic.twitter.com/taLIrVO4HB — Shams Charania (@ShamsCharania)September 23, 2025

Poslije toga je otišao u Vašington, pa se vratio u Lejkerse sa kojima je osvojio i titulu 2023. godine. Odatle je otišao u Denver gdje je trebalo da bude rezerva Nikoli Jokiću. Nije uspio da se nametne ni da odigra ni izbliza kao u timu iz Los Anđelesa. Otišao je u Majami, pa u Indijanu gdje je ostavio dobar utisak i sada je u Kavsima.

Šta traži Partizan?

Vidi opis Partizan ostao bez NBA pojačanja: Centar koji je mijenjao Nikolu Jokića potpisao novi ugovor Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Partizanu je neophodan centar i to je svima jasno. Potvrdio je to i Željko Obradović. Želi da dovede "peticu" što prije, ali za sada nema naznaka kada bi to moglo da se dogodi.

"Mi treba da imamo ambiciju, a naravno da treba da budemo realni i da se ne zalijećemo i obećavamo nešto što se ne može. Imamo pripreme, jedini teži pripremni period mi je bio poslije prve godine u Fenerbahčeu kada mi je 11 igrača bilo u reprezentacijama. Ovo mi je drugi najteži jer nemam tim, nemam visoke igrače i ne znam kada ću imati kompletan tim. Moramo da nađemo način da igrači budu zdravi, da budemo kompletni. Bože daj da potpišemo još jednog igrača i izbjegnemo taj faktor povreda, jer iz iskustva vidimo da svaki meč igramo maltene bez dvojice igrača", rekao je Obradović.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:15 Željko Obradović Izvor: Euroleague TV Izvor: Euroleague TV

(MONDO)