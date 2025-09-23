logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan ostao bez NBA pojačanja: Centar koji je mijenjao Nikolu Jokića potpisao novi ugovor

Partizan ostao bez NBA pojačanja: Centar koji je mijenjao Nikolu Jokića potpisao novi ugovor

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Tomas Brajant karijeru će nastaviti u NBA ligi, iako se spekulisalo o njegovom dolasku u Partizan u prethodnom periodu.

tomas brajant ne dolazi u partizan i ostaje u nba Izvor: Jevone Moore/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Tomas Brajant (28) ostaje u NBA ligi. U prethodnom periodu spekulisalo se i o njegovom potencijalnom dolasku u Partizan. Navodno je bio na meti interesovanja crno-bijelih, ali od toga i definitivno neće biti ništa. Potpisao je jednogodišnji ugovor sa Klivlendom, prenio je pouzdani novinar Šams Čaranija.

Brajant je rođen u Njujorku 31. jula 1997. godine i tamo je završio srednju školu. Otišao je na koledž u Indijanu i onda je na draftu 2017. godine izabran kao 42. pik od strane Jute. Odmah je trejdovan u Lejkerse, ali je tamo više igrao u Razvojnoj ligi.

Poslije toga je otišao u Vašington, pa se vratio u Lejkerse sa kojima je osvojio i titulu 2023. godine. Odatle je otišao u Denver gdje je trebalo da bude rezerva Nikoli Jokiću. Nije uspio da se nametne ni da odigra ni izbliza kao u timu iz Los Anđelesa. Otišao je u Majami, pa u Indijanu gdje je ostavio dobar utisak i sada je u Kavsima.

Šta traži Partizan?

Partizanu je neophodan centar i to je svima jasno. Potvrdio je to i Željko Obradović. Želi da dovede "peticu" što prije, ali za sada nema naznaka kada bi to moglo da se dogodi.

"Mi treba da imamo ambiciju, a naravno da treba da budemo realni i da se ne zalijećemo i obećavamo nešto što se ne može. Imamo pripreme, jedini teži pripremni period mi je bio poslije prve godine u Fenerbahčeu kada mi je 11 igrača bilo u reprezentacijama. Ovo mi je drugi najteži jer nemam tim, nemam visoke igrače i ne znam kada ću imati kompletan tim. Moramo da nađemo način da igrači budu zdravi, da budemo kompletni. Bože daj da potpišemo još jednog igrača i izbjegnemo taj faktor povreda, jer iz iskustva vidimo da svaki meč igramo maltene bez dvojice igrača", rekao je Obradović.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:15
Željko Obradović
Izvor: Euroleague TV
Izvor: Euroleague TV

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC