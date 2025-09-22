logo
Čitaoci reporteri

Frenk Nilikina napušta Partizan i ide u crveno-bijele?

Frenk Nilikina napušta Partizan i ide u crveno-bijele?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Pred sam početak nove sezone Frenk Nilikina bi mogao da promijeni sredinu i da zaigra u Olimpijakosu nakon povratka u Evropu u dresu Partizana.

frenk nilikina iz partizana ide u olimpijakos Izvor: MN PRESS

"Potrebni su nam bekovi i radimo u smjeru da ih dovedemo", rekao je Jorgos Barcokas, a odmah nakon toga "Jurohups" je javio da su crveno-bijeli iz Pireja spremni da dovedu Frenka Nilikinu.

Dugogodišnji NBA plejmejker koji je prošle sezone igrao za Partizan bio je viđen na izlaznim vratima kluba u jednom momentu, ali je odlučeno da ostane i produži ugovor. Ipak sada bi mogao da se preseli u Pirej.

Razlog za to je nova povreda Kinana Evansa. Čekao je Barcokas Amerikanca koji je sjajno igrao u Žalgirisu cijele prošle sezone i tek što ga je dočekao u prvom timu on se opet povrijedi i neće biti u sastavu za početak sezone. Zbog toga želi Barcokas pojačanje, kako mu se ne bi ponovila situacija iz prošle godine. 

Tada je poslao Filipa Petruševa na pozajmicu u Crvenu zvezdu, a onda su krenuli redom da mu se povređuju centri pa je u jednom momentu bio bez "petice" u ekipi. Sada bez Evansa na spoljnim pozicijama raćuna na Evana Furnijea, Tomasa Vokapa, Sejbena Lija, Tajlera Dorsija i Janulisa Larencakisa.

Kako je Nilikina igrao u Partizanu?

Plej rođen u Belgiji od roditelja iz Ruande igra za Francusku, a nakon početka karijere u Strazburu bio je osmi pik na draftu 2017. godine. Igrao je u NBA za Njujork Nikse, Dalas Maverikse i Šarlot Hornetse pre dolaska u Partizan 2024. godine. Prošle sezone je davao 7 poena uz 2 asistencije i 1,7 skokova po meču. 

(MONDO)

Frenk Nilikina
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

Gz

Nećemo plakati za njim i ako ode, mada ja ne verujem u te novinarske brljotine

