Zašto Partizan ne dovodi više srpskih igrača? Željko Obradović povisio ton i otkrio ko je najplaćeniji u timu

Zašto Partizan ne dovodi više srpskih igrača? Željko Obradović povisio ton i otkrio ko je najplaćeniji u timu

Željko Obradović pričao je o tome zašto Partizan nema više srpskih igrača u timu, ko je najplaćeniji i šta fali u sastavu pred početak nove sezone.

Željko Obradović o tome zašto nema više srpski igrača u Partizanu Izvor: MN PRESS

Partizan ulazi u završnu fazu priprema za novu sezonu. Igrao je na turniru u Australiji gdje je izgubio od Panatinaikosa, pobijedio Sidnej i sada slijedi povratak. Jasno je da u sastavu fali centar i da je to velika falinka, a o svemu tome i mnogim drugim temama pričao je Željko Obradović koji je istakao da je teško naći pravo rješenje na tržištu.

"Alba je otišla, ušli su Valensija, Hapoel i Dubai u Evroligu i tržište je dobilo drugu dimenziju. Mi treba da imamo ambiciju, a naravno da treba da budemo realni i da se ne zalijećemo i obećavamo nešto što se ne može. Imamo pripreme, jedini teži pripremni period mi je bio poslije prve godine u Fenerbahčeu kada mi je 11 igrača bilo u reprezentacijama. Ovo mi je drugi najteži jer nemam tim, nemam visoke igrače i ne znam kada ću imati kompletan tim. Moramo da nađemo način da igrači budu zdravi, da budemo kompletni. Bože daj da potpišemo još jednog igrača i izbjegnemo taj faktor povreda, jer iz iskustva vidimo da svaki meč igramo maltene bez dvojice igrača", rekao je Obradović za Partizanovu internet platformu "Part+".

Posebna tema bili su reprezentativci i oni koji su kao članovi Partizana igrali za nacionalne timove.

"Mora biti da im je prijalo da budu u Partizanu, sva ta djeca koja su igrala u Partizanu bila su na spisku reprezentacije. I Tristan Vukčević, Balša Koprivica, Alen Smailagić, Uroš Trifunović, bili su tu i Aleksa Avramović i Vanja Marinković. Dajte mi drugi klub koji je dao mlade igrače reprezentaciji? Da li ima neko mlađi? Ima tu zasluge i Partizan. Nisu se izborili, neka se bore, vidjećemo da li će se izboriti za Evropsko prvenstvo. Svi su promijenili živote kada su otišli iz Partizana."

"Zašto Partizan ne dovodi domaće igrače? To je glupost"

Jedna od nezaobilaznih tema bilo je i to što Partizan, od dolaska Željka Obradovića, nema veći broj srpskih igrača u timu već igra više stranaca.

"Svi se pitaju zašto Partizan ne dovodi domaće igrače... To je najveća glupost koja postoji. Nema srpskog igrača sa kojim nismo pričali otvoreno. Neki imaju drugačiju viziju, neki žele veći novac od onog koji Partizan može da im ponudi. Onda se postavlja pitanje što dajemo strancima, a ne našem igraču? Postoji nešto što se zove tržišna vrijednost. Vanja Marinković je odustao od većeg ugovora da bi došao u Partizan. Zato on ima najveći novac u timu", zaključio je Obradović.

