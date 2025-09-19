"Treneru, hoćeš i ti da vidiš kengure?": Obradović nije mogao da vjeruje šta ga pita Dvejn Vašington

Američki košarkaš Dvejn Vašington napravio je spektakl na konferenciji za medije u Australiji, dok je Željko Obradović sjedio pored njega.

Izvor: X/malasirena111/printscreen

Košarkaši Partizana nalaze se na pripremama u Australiji, a sa drugog kraja svijeta stiže i jedan veoma zanimljiv detalj. U centru pažnje, nakon poraza od Panatinaikosa, bili su trener Željko Obradović i američki bek Dvejn Vašington, koji dobrim igrama najavljuje sjajnu sezonu u crno-bijelom dresu.

Dok je na konferenciji za medije pričao o utakmici, Amerikanac je potpuno skrenuo sa teme i prestao da se bavi košarkom - sinula mu je ideja da treba da vidi kengure. Logično, pitanje je kada će sljedeći put imati priliku da posjeti Australiju, pa da iskoristi dok je tu. Malo je reći da je Obradović bio zbunjen zbog komentara igrača sa kojim je radio i prethodne sezone.

"Ne radimo ovakve stvari često. Treba da prihvatimo ovo iskustvo, to što smo ovdje. Nadam se da ćemo vidjeti neke kengure dok smo tu. To je nešto što bih želio da vidim. Treneru, da li bi i ti želio da vidiš kengure?", ispalio je Dvejn Vašington, a nakon toga su se obojica nasmijali pred kamerama. Pogledajte kako je to izgledalo:

Šta Partizan radi u Australiji?

Košarkaši Partizana dio priprema za novu sezonu odrađuju i na drugom kraju svijeta, a grčki Panatinaikos pozvao ih je da učestvuju na turniru koji je organizovan u Australiji. Crno-bijeli su se odazvali, a već su odigrali meč protiv tima kojem je Željko Obradović donio najveće uspjehe na evropskoj sceni.

Panatinaikos je pobijedio Partizan (91:82) u Melburnu, na početku 7. memorijalnog turnira "Pavlos Janakopulos". Partizan će u sklopu australijske turneje odigrati meč i protiv ekipe Sidnej Kings, što bi trebalo da bude još jedna dobra provjera pred početak sezone. Prvi zvanični meč crno-bijeli igraju 30. septembra u Evroligi, na gostovanju Dubaiju.