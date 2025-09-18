Partizan čeka Amerikanca, NBA šampiona? Od Lebrona pobegao kod Jokića da osvoji titulu

Snažni američki košarkaš Tomas Brajant bio bi kapitalno pojačanje za Partizan u novoj sezoni.

Izvor: Dylan Buell / Getty images / Profimedia

Košarkaški klub Partizan ima problmea na centarskim pozicijama, jer su u ovom trenutku povređeni Tajrik Džouns i Aleksej Pokuševski. To znači da Željko Obradović nema mnogo opcija u timu - praktično samo Dilan Osetkovski može da igra kao klasičan centar, a potraga za još jednim visokim igračem traje.

Kako je većina evropskih timova već kompletirala igrački kadar za narednu sezonu ili je veoma blizu to da uradi, crno-beli nemaju mnogo opcija na tržištu. Zbog toga bi Partizan mogao u potpunosti da se fokusira na NBA i igrače koji tamo ne dobiju ugovor za narednu sezonu. Kako prenose neki od evropskih insajdera - Partizan je trenutno rešen da sačeka odluku snažnog Tomasa Brajanta (28).

Ko je Tomas Brajant?

Reč je o košarkašu koji je bio NBA šampion sa ekipom Denver Nagetsa, u kojima je bio zamena najboljem košarkašu na svetu Nikoli Jokiću. Takođe, Brajant je biran u idealnu petorku Razvojne lige za sezonu 2017/18, a ima i zlatnu medalju sa reprezentacijom SAD do 16 godina na Američkom prvenstvu koje je 2013. organizovano u Urugvaju.

Što se tiče NBA karijere centra visokog 208 centimetara i teškog preko 110 kilograma, ona je veoma zanimljiva. Izabran je kao 42. pik na draftu 2017. godine, a uzela ga je Juta kojoj nije bio potreban. Odmah je trejdovan u Los Anđeles Lejkerse, gdje je dobio otkaz nakon samo 15 odigranih mečeva. Tri sezone je bio član Vašingtona, a dok je nastupao za taj tim imao je tešku povredu prednjih ukrštenih ligamenata koja mu je značajno uticala na karijeru.

Brajant se u ljeto 2022. godine vratio u Lejkerse gdje je bio saigrač Lebrona Džejmsa, ali je u trejdu koji su obavila čak četiri tima promijenio klub nekoliko mjeseci kasnije. Lejkersi su ga u februaru poslali u Denver Nagetse, gdje je odigrao 18 mečeva u ligaškom dijelu sezone i tek jedan u plej-ofu - dovoljno da mu se upiše titula za koju je najzaslužniji Nikola Jokić.

Drafted 42nd overall out of Indiana in 2017 and now NBA CHAMPION in Year 6... Thomas Bryant!pic.twitter.com/j3LI7J5NX0 — NBA (@NBA)June 13, 2023

Tomas Brajant je odmah otišao iz Nagetsa i nakon toga godinu i po dana nosio dres Majamija, a pola godine Indijane. Ovog leta nije uspeo da se dogovori oko ostanka u ligi, ali se i dalje nada da bi neki NBA tim mogao da mu ponudi šansu za nastavak karijere u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu. Ukoliko se to ne desi, Partizan će biti opcija jer crno-bijeli već duži vremenski period pokazuju zainteresovanost za njega.

Tokom NBA karijere Brajant je odigrao 333 meča u ligaškom dijelu sezone i bilježio je prosječno 8,9 poena, 5,1 skoka i jednu asistenciju. Na 23 meča u plej-ofu NBA - od čega su čak 20 za Indijanu u prethodnoj sezoni - prosječno je bilježio 2,8 poena i 1,4 skok. Sa tim timom stigao je do finala NBA lige, ali nije uspio da osvoji drugi šampionski prsten u karijeri.

Zašto Partizan nema centra?

Čak i kada su zdravi svi igrači koje Željko Obradović ima na raspolaganju, utisak je da Partizan najmanje opcija ima u reketu. Od klasičnih centara tu je samo Tajrik Džouns, njemu mogu da pomognu Dilan Osetkovski i Aleksej Pokuševski, dok su na mjestu krilnog centra Džabari Parker i Isak Bonga - koji često igra i na poziciji tri. Jasno je da u reketu fali "mesa", a o tome je pričao i Obradović.

"Naravno da nam treba još jedan visok igrač najmanje, cijelo ljeto smo pokušavali i radili na tome, na žalost, nismo uspjeli ništa da uradimo iz raznoraznih razloga. To je problem ne toliko zbog odigravanja ovih prijateljskih utakmica, kao što je bilo protiv Makabija, to su nas apsolutno nadskočili. Problem je trening i mi moramo sa ovim igračima koji imamo na treningu da radimo neke apsolutno drugačije stvari. To je veoma teško, ali sam već rekao, tako je, tako je, takav tim imamo, tako ćemo raditi. Nadam se da će situacija biti bolja kada se vratimo iz Australije i da ćemo imati tih par dana pred početak, da to nazovemo kao neki mini pripremni period", otkrio je Obradović.

Početak nove sezone je vrlo blizu, ali crno-bijeli ne paniče. Željko Obradović je istakao da klub čitavog ljeta traži centra na tržištu, pa treba očekivati da je nekoliko imena već na radaru sportskog sektora. Podsjećamo, Partizan novu sezonu počinje 30. septembra na gostovanju Dubaiju u prvom kolu Evrolige.