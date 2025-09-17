logo
Talentovani bek napustio Partizan i otišao u SAD

Talentovani bek napustio Partizan i otišao u SAD

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Mladi Kosta Trifunović nastaviće karijeru na koledžu u Americi.

kosta trifunovic napustio partizan ide u ameriku Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Mladi bek Partizana Kosta Trifunović nastaviće karijeru u Americi poput mnogih srpskih talenata. Devetnaestogodišnji košarkaš će od naredne sezone igrati na Akademiji Centralna Florida, što je potvrdio njegov agent Matija Mihailović.

Trifunović je prošle sezone nastupao za juniorski tim crno-bijelih, dok je u sezoni 2023/24 igrao za Dinamik. Najbolju utakmicu za Partizan je odigrao u juniorskoj ABA ligi kada je protiv Dubaija kada je postigao 12 poena uz šut iz igre 5/8. Izgleda da je vrijeme za nove izazove, pa se po oprobanom receptu odlučio da ode preko bare gdje će igrati pod vođstvom trenera Krisa Čejnija. Rođen je u Beogradu i visok je 195 centimetara.

Razlog što evropski mladi talenti sve češće idu u Ameriku na školovanje je to što su koledži dobili dozvolu da plaćaju igrače, tako da ćemo vidjeti kako će ovaj trend uticati na razvoj srpske košarke u budućnosti. Naravno, nije to prvi i jedini razlog, uslovi koji nude u SAD-u su daleko bolji za usavršavanje i napredak, dok bi evropska i srpska košarka morala da se pozabavi dugoročnom strategijom i ostankom mladih igrača.

(MONDO)

