Pjesma, kolo i crno-bijele zastave: Partizan dočekan u Australiji kao kod kuće

0

Igrači i stručni štab Partizana stigli su u Australiju gdje su imali spektakularni doček.

Tradicionalni srpski doček za KK Partizan u Australiji Izvor: Insstagram/printscreen/partizanbc

Partizan je izabrao da pripremni period nastavi u Australiji. Poslije utakmica na Tašmajdanu i u dvorani Aleksandar Nikolić, izabranici Željka Obradovića uputili su se u Australiju, gdje će kako i sami kažu pred pretežno domaćom publikom igrati utakmice. Odmah po slijetanju, stručni štab i igrači prisustvovali su spektakularnom dočeku u Melburnu.

Kao što smo godinama unazad imali priliku da vidimo, Partizan u svim krajevima svijeta ima podršku. A, srpska zajednica u Australiji, kako dolikuje, dočekala je Željka Obradovića i njegovu ekipu. Naravno, košarkaši Partizana imali su priliku da prisustvuju tradicionalnom srpskim vrijednostima, pa su djevojke u nošnjama zaigrale kolo, a sve to pratilo je oduševljenje tek pristiglih gostiju.

Delegacija Partizana uživala je u prizoru, Karlik Džouns odmah je poželio da zabilježi trenutak sa putovanja, pa je čitav doček snimio, a posebno igru djevojaka. Našli su se na aerodromu i "grobari", tako da je pjesma bila neizostavni dio ovog dočeka, orile su se pjesme crno-bijelih čitavim Melburnom.

Kad Partizan igra u Australiji?

Partizan će prvo odigrati utakmicu protiv Panatinaikosa u četvrtak, 18. septembra u areni Džon Kejn u Melburnu, a zatim učestvovati na turniru sa ekipama Sidnej Kingsa, Adelaida 36ers i Panatinaikosa u nedelju 21. i ponedjeljak 22. septembra, u Kudos Bank areni (SuperDom) u Sidneju.

Crno-bijeli su već imali priliku da pred domaćom publikom pokažu novajlije u timu, tako je Parni valjak na Tašmajdanu ugostio PAOK iz Soluna i tom prilikom zabilježio pobjedu (96:87), dok je u finalnom susretu Makabi bio bolji i slavio je (103:96).

Tagovi

Melburn KK Partizan košarka

