Željko Obradović u problemu: "Cijelo ljeto Partizan traži centra, ali bez uspjeha"

Željko Obradović otkrio je kakve probelem je Partizan imao tokom ljeta.

Partizan je tokom ljeta doveo trojicu novih igrača u tim, a s obzirom na to da crno-bijeli imaju problem na centarskoj poziciji, trener crno-bijelih Željko Obradović otkrio je koliko se klub trudio da pronađe zamjenu za Brendona Dejvisa i Balšu Koprivicu. Do početka sezona ostalo je još svega dvije nedelje, Parni valjak se pripremao u Beogradu, a sada će i u Australiji igrati pripremne mečeve.

"Ova turneja napravljena na način da mi i Panatinakos odemo tamo, jer ima mnogo naših ljudi, takođe mnogo Grka. Panatinakos ne znam tačno u kakvom je sastavu, jer je najvažnije da vodim računa o nama, mi smo u veoma specifičnoj situaciji", otkrio je Obradović u za "Sporstke".

Objasnio je trener Partizana u kakvoj situaciji se nalaze crno-bijeli. "Jer su i Tajrik i Frenk ovdje, a dobra je stvar što je Vanja juče odradio prvi trening, što će putovati sa nama i nadam se da će igrati Karlik Džons. Fali nam još Bonga koji će dobiti sedam dana slobodno poslije ovoga što je bilo na Evropskom prvenstvu, jer to je sigurno neophodno njemu. I to je to, sa ovom djecom da idemo i sa ostalim igračima i kako god da je, pokušaćemo da iskoristimo i taj boravak tamo i te utakmice da vidimo gdje smo i šta smo".

Kako su izgledali Vanja i Karlik na treningu?

Željko Obradović govorio je i igračima koji su se kasnije priključili timu. Vanja Marinković imao je obaveze u reprezentaciji Srbije, dok je Karlik Džouns imao intervenciju na prstu zbog koje je propustio prvi dio priprema. "Vanja je juče na prvom treningu izgledao korektno i njemu je trebao odmor. Vanja je insistirao na tome, mislim da je to strašno teško za igrače poslije Evropskog ili Svjetskog prvenstva ili Olimpijskih igara da se odmah vraćaju. Mislim da je neophodno da se i odmore i u glavi i tijelo da odmori i vratio se sa prilično velikom željom. Karlik je dobro, on je imao problem sa tom rukom, ali osjeća se bolje, nismo htjeli zbog dogovora da rizikujemo ništa i sigurno je da će igrati u Australiji".

Tajrik Džouns doživio je povredu, pa je i to postao problem Partizana. Prije toga, klub su napustili Brendon Dejvis i Balša Koprivica, pa je Željko Obradović u rotaciji ostao bez centarske linije. Kako i sam teren kaže potreban je još jedan visoki igrač. "Mi kada smo pravili plan za ovu sezonu, pričali smo da se oslanjamo na faktor povreda i na to koliki je broj utakmica. Treba najmanje šest visokih igrača, mi smo u ovom trenutku sa četvoricom. Sa Osetkovskim i Parkerom koji su zdravi i sa Tajrikom i Pokuševskim koji su van tima."

"Naravno da nam treba još jedan visok igrač najmanje, cijelo ljeto smo pokušavali i radili na tome, na žalost, nismo uspjeli ništa da uradimo iz raznoraznih razloga. To je problem ne toliko zbog odigravanja ovih prijateljskih utakmica, kao što je bilo protiv Makabija, to su nas apsolutno nadskočili. Problem je trening i mi moramo sa ovim igračima koji imamo na treningu da radimo neke apsolutno drugačije stvari. To je veoma teško, ali sam već rekao, tako je, tako je, takav tim imamo, tako ćemo raditi. Nadam se da će situacija biti bolja kada se vratimo iz Australije i da ćemo imati tih par dana pred početak, da to nazovemo kao neki mini pripremni period", otkrio je Obradović.

