Partizan častio Uroša za 18. rođendan: Danilović ostaje najveći projekat kluba

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Talentovani košarkaš Uroš Danilović potpisao prvi ugovor za KK Partizan.

Uroš Danilović potpisao prvi ugovor za KK Partizan Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Partizan obavio je važan posao pred početak nove sezone - nije u pitanju neko inostrano pojačanje za ekipu Željka Obradovića, već potpis ugovora sa jednim od najtalentovanijih momaka koji su već u timu. Nakon što je dobio priliku da se dokaže u pripremnom periodu, ugovor sa Partizanom potpisao je Uroš Danilović!

Baš na dan kada slavi 18. rođendan, Uroš Danilović je stavio paraf na profesionalni ugovor sa klubom u kojem je ponikao. Nije otkriveno na koliko godina su saradnju potpisali Partizan i Danilović, ali je jasno da će talentovani bek biti dugogodišnji projekat crno-bijelih - i lider nove generacije mladih igrača.

"Igrač koji je u sezoni za nama nastupao i za prvi tim 'parnog valjka' u Superligi Srbije i Kupu 'Radivoj Korać', obavezao se na višegodišnju vjernost Partizanu", navodi se u objavi na društvenim mrežama, kojom je Partizan obavijestio navijače o saradnji sa talentovanim bekom.

Partizan vjeruje u Danilovića, ali će se o njegovom razvoju razmišljati i u Valjevu. Nakon što je nedavno potpisan dogovor između Partizana i Metalca, Uroš će biti proslijeđen na pozajmicu kako bi u sezoni pred nama imao što više minuta na parketu. Biće to sjajna prilika za dokazivanje mladom košarkašu, koji je u finišu prethodne sezone već bio prvotimac crno-bijelih. 

