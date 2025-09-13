logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Raspucani Makabi srušio Partizan u finalu: Obradović igrao sa klincima, ali treća četvrtina je presudila

Raspucani Makabi srušio Partizan u finalu: Obradović igrao sa klincima, ali treća četvrtina je presudila

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Partizan poražen od Makabija u prijateljskom meču u Beogradu, Željko Obradović skoro cijelo drugo poluvrijeme igrao sa "klincima" protiv evroligaša.

Partizan poražen od Makabija u prijateljskom meču Izvor: VM/© MN press, all rights reserved

Košarkaši Partizana poraženi su u finalu "Open air 2025" turnira od Makabija iz Tel Aviva rezultatom 96:103. Prethodno su izabranici Željka Obradovića savladali PAOK 96:87 u spektakularnoj atmosferi na Tašmajdanu, ali nisu uspjeli da osvoje novi trofej u pripremnom periodu.

Ove večeri za crno-bijele nisu igrali Tajrik Džons, Karlik Džons, Aleksej Pokuševski, kao ni Vanja Marinković i Isak Bonga. Tako je trener Partizana mogao da isproba i mlade nade kojima je ukazana šansa u drugom poluvremenu.

Gosti su bolje ušli u meč, crno-bijeli su imali problema na ofanzivnom skoku, što su rivali znali da iskoriste u prvoj četvrtini koja je završena rezultatom 19:24. U nastavku su izabranici Željka Obradovića zaigrali angažovanije u odbrani, što se ubrzo isplatilo i donijelo očekivani preokret na poluvremenu - 45:40. Dvejn Vašington je ponovo bio najmotivisaniji na terenu, pa je za 20 minuta košarke sakupio 14 poena, pratili su ga novajlije Milton sa osam, a Parker je sedam.

Gledali smo raspucanu treću dionicu gdje je Blat trojkama preokreće u korist Makabija koji završava treći kvartal sa plus 5 - 70:75. Čak sedam trojki je pogodio tim iz Tel Aviva u ovoj dionici, poslije čega nije bilo povratka za domaće.

Ubrzo je prednost porasla na dvocifrenu, a Obradović je na teren poslao "klince". Makabi je do kraja samo održavao stečenu prednost i osvojio trofej u Beogradu najprije pobjedom protiv Zenita u prvom meču, a potom sve začinio trijumfom protiv beogradskog tima.

Najefikasniji kod izabranika Željka Obradovića bio je Vašington sa 18 poena, Milton je dodao 16, Bošnjaković 13, Braun 12, Mijailović 11, a Parker 10.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan Makabi Tel Aviv prijateljska utakmica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC