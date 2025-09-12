logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lovernj zagolicao maštu navijačima Partizana: Cijeli Tašmajdan klicao bivšem kapitenu, on odmah odgovorio

Lovernj zagolicao maštu navijačima Partizana: Cijeli Tašmajdan klicao bivšem kapitenu, on odmah odgovorio

Autor Dragan Šutvić
0

Partizan je pobijedio PAOK na Tašmajdanu, a među navijačima našao se i bivši kapiten Partizana Žofri Lovernj.

Da li se Žofri Lovernj vraća u Partizan Izvor: MN Prees

Partizan je slavio na Tašmajdanu protiv PAOK-a iz Soluna, susret su svakako obilježili navijači i još jedan spektakularni ambijent u kojem Parni valjak inače igra, ali ovog pita našao se i poseban navijač u tim redovima. Bivši kapiten Partizana Žofri Lovernj već duže vremena nalazi se u Beogradu, a sada je iskoristio priliku da podrži bivši klub u pripremnoj utakmici.

Simbolično, Lovernj je objavio instagram stori na kojem je postavio fotografiju i video. Naravno, na jednoj objavi stajalo je bijelo srce, a na drugoj srce, što simbolizuje boje Partizana. Takođe, navijači su primijetili da je među njima Francuz, pa ga je čitav Tašmajdan pozdravio i to na poseban način.

Baš kao nekad, kad je čitav Pionir klicao kapitenu, tako je bilo i sada na popularnom Tašu. Navijači su Lovernja pozdravili pjesmom: "Jedan je Žofri kapiten". Aluzija navijača je jasna - navijači Partizana žele da ponovo vide Francuza u crno-bijelom dresu. Nije Lovernj ostao imun, pošto je odmah na društvenim mrežama odgovorio na lijepe povike sa tribina. 

Iskusni centar se već duže vrijeme dovodi u vezu sa povratkom u Partizan. Naročito je Francuz crno-bijelima sada potreban, kad je tim Željka Obradovića ostao i bez jedinog centra Tajrika Džounsa koji je povrijedio. Lovernj ovog ljeta trenira u Beogradu, sa ekipom Mege, a vjerovatno ćemo uskoro saznati i razvoj priče i potencijalni povratak kapitena u klub u kojem je ostavio veliki trag.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan košarka Žofri Lovernj

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC