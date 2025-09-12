Lovernj zagolicao maštu navijačima Partizana: Cijeli Tašmajdan klicao bivšem kapitenu, on odmah odgovorio

Partizan je pobijedio PAOK na Tašmajdanu, a među navijačima našao se i bivši kapiten Partizana Žofri Lovernj.

Izvor: MN Prees

Simbolično, Lovernj je objavio instagram stori na kojem je postavio fotografiju i video. Naravno, na jednoj objavi stajalo je bijelo srce, a na drugoj srce, što simbolizuje boje Partizana. Takođe, navijači su primijetili da je među njima Francuz, pa ga je čitav Tašmajdan pozdravio i to na poseban način.

Baš kao nekad, kad je čitav Pionir klicao kapitenu, tako je bilo i sada na popularnom Tašu. Navijači su Lovernja pozdravili pjesmom: "Jedan je Žofri kapiten". Aluzija navijača je jasna - navijači Partizana žele da ponovo vide Francuza u crno-bijelom dresu. Nije Lovernj ostao imun, pošto je odmah na društvenim mrežama odgovorio na lijepe povike sa tribina.

Iskusni centar se već duže vrijeme dovodi u vezu sa povratkom u Partizan. Naročito je Francuz crno-bijelima sada potreban, kad je tim Željka Obradovića ostao i bez jedinog centra Tajrika Džounsa koji je povrijedio. Lovernj ovog ljeta trenira u Beogradu, sa ekipom Mege, a vjerovatno ćemo uskoro saznati i razvoj priče i potencijalni povratak kapitena u klub u kojem je ostavio veliki trag.

