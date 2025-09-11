Čarls Besi je dobio šansu u NBA ligi, ali to ne znači da li će na kraju ostati u Atlanti. Možda ipak na kraju dođe u Beograd i potpiše za Partizan.

Izvor: Megan Briggs / Getty images / Profimedia

Cijelo ljeto je Čarls Besi pominjan kao potencijalno pojačanje Partizana, a sada je konačno uspio da se izbori za ugovor u NBA ligi. Ipak, vrlo je vjerovatno da će se opet naći na tržištu.

NBA novinar Majkl Skoto je javio da je snažni centar potpisao ugovor sa Atlanta Houksima, ali samo na deset dana. On će pokušati da se izbori makar za dvostrani ugvoor u narednoj sezoni.

Prošle godine Čarls Besi je odigrao 36 mečeva za San Antonio Sparrse i prosječno je za 10,4 minuta na terenu postizao 4,4 poena i 4,2 skoka.

The Atlanta Hawks signed center Charles Bassey to an Exhibit 10 deal, league sources told@hoopshype. Bassey played in 36 games for the San Antonio Spurs last season, averaging 4.4 points and 4.2 rebounds in 10.4 minutes.pic.twitter.com/ipazRj1wxv — Michael Scotto (@MikeAScotto)September 10, 2025

Ko je Čarls Besi i da li će doći u Partizan?

Vidi opis Partizan ga čekao cijelo ljeto, on potpisao u NBA: Ipak postoji šansa da Čarls Besi dođe u Beograd Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Megan Briggs / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Justin Tafoya / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: EPA/ADAM DAVIS Br. slika: 5 5 / 5

On je rođen u Lagosu u Nigeriji, ima 24 godine i visok je 208 centimetara. Poslije tri godine na Vestern Kentkiju je izabran kao 53. pik na draftu od strane Filadelfije. Odigrao je sezonu u Seventisiksersima, tri godine u San Antoniju i ukupno ima 113 mečeva u NBA. Više je igrao u Razvojnoj ligi.

Ovaj ugovor sa Atlantom ne mora da znači da neće potpisati za Partizan. U Atlanti će se za mjesto u timu boriti pored Onijeke Okongvua i Kristapsa Porzingisa koji će biti prvi izbori. Tu su i Asa Njuel, Eli Endijae i Nfali Dante, a ako se ne izbori za mjesto u timu Partizan će i dalje imati šansu da ga potpiše.