Vašington donio Partizanu trofej u Italiji: Ubjedljiva pobjeda crno-bijelih u finalu evroligaša

Crno-bijeli ubjedljivo pobijedili Virtus u Italiji. Duejn Vašington u odličnom šuterskom ritmu od početka priprema

Partizan pobijedio Virtus na turniru u Italiji Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana ubjedljivo su pobijedili Virtus, 99:70 (22:22, 26:17, 26:14, 25:17), u finalu pripremnog turnira "Trofej Lovari Di Luka" u italijanskom gradu Luka.

Najefikasniji u ekipi Željka Obradovića bio je Amerikanac Duejn Vašington, koji je postigao 34 poena uz dve asistencije i indeks korisnosti 33 za trijumf protiv sastava Duška Ivanovića.

U meču protiv Virtusa nije igrao Frenk Nilikina zbog povrede, ali njegov problem nije ozbiljniji, kao što se očekuje i skori povratak Alekseja Pokuševskog na teren nakon što se povrijedio u subotu protiv Napolija.

Partizan je u Italiji nastupio bez učesnika Eurobasketa, Vanje Marinkovića i Isaka Bonge.

Crno-bijeli će poslije puta u Italiju doći nazad kući u Beograd, jer će u četvrtak igrati na Tašmajdanu protiv PAOK-a, a u subot u dvorani "Aleksandar Nikolić" protiv Zenita.

U novu sezonu Evrolige crno-bijeli će ući 30. septembra, gostovanjem Dubaiju, debitantu u najjačem evro-takmičenju.

