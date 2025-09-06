Isplivao snimak povrede Partizanovog asa

Aleksej Pokuševski nije mogao da završi pripremnu utakmicu crno-bijelih u Italiji

Krilni košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski (23) doživio je povredu na pripremnoj utakmici protiv Napolija u Italiji. Pao je na parket, ostao da leži i za to vrijeme očigledno trpio veliki bol.

Pogledajte video-snimak povrede Pokuševskog.

Aleksej Pokusevski gets injured in the first game of ⚫⚪ Partizan's pre-season.#kkppic.twitter.com/pjAbySotGO — Basketball Sphere (@BSphere_)September 6, 2025

Konačan rezultat bio je 101:83 u korist crno-bijelih na prvom meču na pripremnom turniru "Trofeo Lovari Di Luka".

Naredni meč tim Željka Obradovića igraće u nedjelju od 21 čas protiv pobednika meča Virtus - Livorno.

Partizan: Milton 10, Nilikina 9, Vašington 17, Osetkovski 10, Bošnjaković, Mijailović, Pokuševski 5, Braun 17, Lakić, Parker 17, Danilović, T. Džouns 16.

