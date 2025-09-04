Partizan startuje bez Karlika Džounsa: Obradović vodi tim u Italiju na prve kontrolne mečeve

Željko Obradović govorio je o pripremnom periodu Partizana i potom se ostvrnuo na zdravstveno stanje u ekipi.

Izvor: MN PRESS

Eurobasket uveliko traje, ali to ne ometa Partizan da započne pripreme za narednu sezonu. Igrači koji nemaju reprezentativne obaveze našli su se na treningu Željka Obradovića. "Parni valjak" uradio je već šest treninga i sada se tim iz Beograda priprema za put u Italiju, gdje će na kontrolnim mečevima utvrditi prednosti i mane ekipe.

Partizan će u subotu igrati protiv ekipe Napolija, a već u nedjelju na programu će biti finalni meč dvodnevnog turnira. U zavisnosti od rezultata mečeva prvog dana, crno-bijeli igraće ili protiv Virtusa ili protiv Livorna.

"Uradili smo dva mini-ciklusa od po tri dana. Najvažnije je bilo vidjeti u kom su stanju igrači. Neki su došli spremni, neki srednje spremni, a postoje i oni koji imaju probleme. Sve je to logično za ovaj period. Vodili smo računa ih ne opteretimo previše i da niko ne uđe u situaciju da se povrijedi", započeo je Obradović za Partplus platformu.

"Korektno odrađeno, nije uobičajeno da se poslije samo šest treninga igraju utakmice, ali takav je kalendar zbog propisa ELPA (udruženje igrača), da samo taj period može da se koristi kao pripremni period. Kako je nama, tako je i ostalima, na nama je da se pripremimo kroz utakmice za Evroligu i ABA ligu", istakao je najtrofejniji trener.

Crno-bijeli putuju u Italiju gdje će igrati 6. i 7. septembra, to će biti prva prilika da se provjeri igra tima. "Da provjerimo nove stvari, da se novi igrači upoznaju sa timom i načinom na kojim želimo da igramo. Pripremna utakmica, ono što se radi na treningu da se provjeri."

U tim Željka Obradovića nedavno su stigli Džabari Parker, Dilan Osetkovski i Šejk Milton, a na pitanje kako su se novajlije uklopile u tim, trener Obradović je rekao: "Najvažnije je da se trude i pokušavaju da prime informacije. Naravno i igrači od prošle godine i čitav stručni štab im pomažu. Rade veoma korektno,"

Kad je u pitanju zdravstveni bilten, već od ranije je bilo poznato da jedan od najboljih u timu Partizana neće biti spreman za početak priprema, Karlik Džouns je imao intervenciju na prstu i to je razlog njegovog izostanka.

"Problem je jedini Karlik Džouns koji nije trenirao. Nadamo se da kad se vratimo iz Italije da će moći da trenira. Ostali su u redu, juniori su imali neke probleme na početku, na kraju su njih trojica bili sposobni da treniraju. Fali nam kapiten Vanja Marinković i Isak Bonga koji su na Evropskom prvenstvu i kojima, naravno, želimo sve najbolje", završio je Željko Obradović.