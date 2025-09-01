Frenk Nilikina produžio ugovor sa Partizanom

Partizan i Frenk Nilikina produžili ugovor na još godinu dana, uz smanjenje plate.

Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Partizan nije napravio mnogo promjena u igračkom kadru ovog ljeta, a možda i najveći znak pitanja pred početak nove sezone stoji pored imena francuskog igrača Frenka Nilikine. Povremeni reprezentatvac Francuske ostaće u klubu, iako se tokom ljeta nekoliko puta pominjalo da će promeniti sredinu i završiti epizodu u crno-bijelom dresu.

Kako prenosi "Telesport", Nilikina je produžio ugovor sa Partizanom! Navodno, francuski košarkaš pristao je na promjenu uslova saradnje, odnosno na kompromis sa klubom čiji je dres nosio prethodne sezone. Partizan je ponudio godinu dana duži ugovor, a Nilikina je pristao na značajno smanjenje plate - pa će nakon sezone koja tek treba da počne ostati u Beogradu i još jednu, dodatnu godinu.

Tokom leta se pominjalo da bi Nilikina mogao da se vrati u francusku košarku i obuče dres Monaka, a djelovalo je i da Partizan nema ništa protiv te opcije. Očekivalo se više od Francuza kada je prethodnog ljeta stigao u tim, a ometale su ga i povrede zbog kojih nije mogao da uhvati pravi ritam.

Prethodne sezone Nilikina je odigrao 25 mečeva u Evroligi i imao prosjek od sedam poena, dve asistencije i 1,7 skokova. U regularnom dijelu AdmiralBet ABA lige francuski plejmejker je bilježio 6,7 poena, dvije asistencije i 1,6 skokova po meču. Prije Partizana nastupao je za Strazbur u rodnoj Francuskoj, odnosno Njujork Nikse, Dalas Maverikse i Šarlot Hornetse u NBA ligi.

