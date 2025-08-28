logo
Neprijatnost za Partizan uoči promocije na Avali: Navijači Zvezde išarali grb crno-bijelih

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Navijači Crvene zvezde išarali su Partizanov paravan na Avali.

Navijači Crvene zvezde precrtali grb Partizana Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Partizan najavio je promociju dresova i novih igrača za četvrtak uveče na Avali. Kao i prethodne godine, i ove je "parni valjak" naumio da na drugačiji način navijače upozna sa novajlijama u timu. Međutim, nije sve teklo po planu pošto je na mjestu planiranom za okupljanje paravan Partizana bio upropašćen.

Prema natpisima koji su iscrtani, pretpostavka je da je riječ o navijačima Crvene zvezde, pošto su na paravanu ostavili poruku - korišćen je crveni sprej, a preko motiva Partizana sada piše "CZBG".

Ipak, i pored neplaniranih problema, "crno-bijeli" će ugostiti navijače. Svi koji večeras budu bili na Avali imaće priliku da vide nove dresove Partizana, ali i novajlije u klibu - Džabarija Parkera, Dilana Osetkovskog i Šejka Miltona. Uz njih pojaviće se i nekadašnji igrači crno-bijelog kluba Novica Veličković, Milenko Tepić i Aleks Marić.

