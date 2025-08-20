Partizan i Crvena zvezda nude ugovor NBA šampionu

Kori Džozef je na meti nekoliko evropskih klubova, a među njima su i Partizan i Crvena zvezda.

Vječiti rivali se bore za potpis NBA šampiona. Kako javlja italijanski novinar Andrea Kalconi Partizan i Crvena zvezda žele da vide u svojim redovima kanadskog beka Korija Džozefa.

Ovaj 33-godišnjak iz Toronta izabran je na drftu 2011. od strane San Antonija. Tu je bio do 2015. godine i 2014. je osvojio NBA trofej. Poslije toga je prešao u Toronto, zatim u Indijanu, pa u Sakramento i Detroit. Svuda je igrao po dvije godine, prije nego što je po godinu dana bio u Golden Stejtu i Orlandu.

Sada čeka ponudu iz NBA lige, ali ako je ne dobije neće biti lako vječitima da ga ubijede. Ne samo zbog konkuencije iz Kine, Portorika, sa Filipina, nego i zato što ga hoće i Fenerbahče i Olimpijakos.

Kako stoje na njegovoj poziciji Partizan i Crvena zvezda?

Crvena zvezda na mjestu pleja ima Kodija Milera Mekintajera i Jaga Dos Santosa iz prošle i Devontea Grejema kao novo pojačanje iz ove sezone. Na beku su tu pridošlice Tajson Karter, Stefan Miljenović i Ognjen Radošić, kao i Ajzea Kenan i Nemanja Nedović od ranije. U Partizanu su tu na mjestu pleja Karlik Džouns, Dvejn Vašington i Frenk Nilikina, a na beku Šejk Milton, Vanja Marinković i Ife Lundberg.

