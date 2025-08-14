"Hoće stoka da nas nabije 30 razlike": Bivši trener Crvene zvezde nije mislio na Partizan, objasnio čuveni tajm-aut

Nekadašnji trener Crvene zvezde Stevan Karadžić oglasio se o svojoj izjavi na derbiju protiv Partizana koju mu pamte i 20 godina kasnije

"Nemojte da padate dole, jer hoće stoka da nas nabiju 30 razlike", govorio je bivši trener Zvezde Stevan Karadžić u momentu apsolutne Partizanove dominacije u derbiju (82:54) i u srpskoj košarci, u sezoni 2007/08.

Taj tajm-aut postao je viralan, i danas se pominje, a on je u podkastu "Jao Mile" otkrio da pod tim uvredljivim terminom nije mislio na igrače crno-bijelih, već na arbitre.

"Više je ta moja izjava 'ne dajte da vas stoka gazi' bila upućena ka sudijama nego ka igračima Partizana. Iz kog razloga? Jer smo ionako mi bili jadni, neplaćeni, ispovređivani, a na sve to su sudije vukle zbog pritiska Partizana koji je tada dominirao", rekao je Karadžić.

I dalje pamti taj period, utakmicu i situaciju u kojoj je pozvao tajm-aut pri ubjedljivom vođstvu Partizana.

"Uzimam tajm-aut, ovi sa klupe Partizana skaču na faul, traže da koš važi, hoće... I zovem tajm-aut i kažem to što sam rekao i nisam bio ponosan na to. Više je to bilo na sudijama, jer su dodavale još više", kazao je on i dodao: "Mene kada ukucate na 'jutjubu', tu sam".

Svjestan je Karadžić da su tada iz njegovih usta izašle riječi koje nije trebalo da se čuju.

"Potrošiš neke metode, neke rečenice kako bi probudio, prodrmao ekipu. Ne samo ja, i kao pomoćni i kao igrač bio sam svjedok da neki treneri kažu što ne bi trebalo"

