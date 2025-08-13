Novi potpis u Partizanu: Crno-bijeli "zaključali" klinca koji im je donio titulu

Đorđe Šekularac potpisao je profesionalni ugovor sa Partizanom.

Partizan vjeruje u talenat mladog Đorđa Šekularca i zbog toga je sinu bivšeg košarkaša ponudio prvi profesionalni ugovor. Šekularac je bio jedan od mladih igrača na koje je tim Željka Obradovića računao u završnici sezone u Košarkaškoj ligi Srbije, zajedno sa još dvojicom vršnjaka unuk Rajka Toromana donio je crno-bijelima titulu nacionalnog šampiona.

Mladi šuter Partizana istakao se tokom polufinalne serije protiv FMP, ali i tokom borbe sa Spartakom. Potom je imao i važan udio u reprezentaciji Srbije do 18 godina koja je obezbijedila peto mjesto na Evropskom prvenstvu. Zbog svega toga mladi Šekularac do bio je povjerenje Parnog valjka i u narednoj sezoni nosiće crno-bijeli dres.

"Osamnaestogodišnji bek crno-bijelih Đorđe Šekularac, potpisao je danas profesionalni ugovor sa Partizanom. Igrač koji je u sezoni za nama nastupao i za prvi tim Parnog valjka u Superligi Srbije i Kupu "Radivoj Korać", obavezao se na višegodišnju vjernost Partizanu", stoji u opisu objave Partizana.

