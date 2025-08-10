logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Evroligaš se interesuje za košarkaša Partizana

Evroligaš se interesuje za košarkaša Partizana

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Valensija je zainteresovana za igrača Partizana Ajzeu Majka

valensija zeli ajzeu majka Izvor: MN PRESS

Ajzea Majk uskoro bi mogao da napusti Partizan, jer se za njega interesuje Valensija koja je najavila povratak u Evroligu. Već duže vremena razmišlja se o tome da li će crno-bijeli nastaviti saradnju sa Frenkom Nilikom i Kanađaninom, a kako stvari stoje, oni bi mogli da potraže novi klub.

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović najavio je da će klub dovesti još dva ili tri igrača, a takođe je klub i savjetovao Ajzeu Majka i Frenka Nilikinu da potraže nove timove. Sada se, prema pisanju italijanskog "Backdoor Podcast" navodi da bi Majk karijeru mogao da nastavi u Valensiji, kao zamjena za Semija Odželeja koji je stigao u Crvenu zvezdu.

Frenk Nilikina bi karijeru možda mogao da nastavi u Partizanu kako je i sam rekao na okupljanju reprezentacije. Kad je u pitanju Majk, po dolasku Džabarija Parkera i Dilana Osetkovskog, ali i nešto veće uloge koja se očekuje za Alekseja Pokuševskog očigledno je da Majk neće imati mnogo prostora.

Takođe, Kanađanin je imao turbulentnu godinu i mada je dobro odigrao završnicu ove sezone, čini se da crno-bijeli imaju druge planove. Očigledan problem bio je njegov dug izostanak na početku sezone, a onda je postepeno počeo da se uhodava u tim, ali su uloge već bile podijeljene. Majk je odigrao 23 utakmice u dresu Partizana u Evroligi i prosječno je bilježio skoro četiri poena, 2,4 skoka. Mnogo više prijala mu je posljednja faza takmičenja i uloga koju je imao u Košarkaškoj ligi Srbije.

Bonus video: 

Pogledajte

00:56
Ajzea Majk
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka KK Partizan Evroliga KK Valensija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC