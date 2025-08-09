Bio je superstar na koledžu, poslije LA Lejkersa želi u Partizan

Mo Bamba je navodno na meti Partizana i on želi da u slučaju da zaigra u Evropi zaigra za crno-bijele.

Izvor: Brian Rothmuller / Zuma Press / Profimedia

Iz Grčke dolaze vijesti da je Partizan u potjeri za NBA pojačanjem. Kako javlja portal "Sport 24" crno-bijeli pregovaraju o dolasku Moa Bambe kome bi ovo bila prva destinacija u Evropi. Košarkaš rođen 1998. godine visok je 2013. centimetara i navodno mu je Partizan prva opcija ako se odluči za Evropu.

Košarkaš rođen u Harlemu ima korijene iz Obale Slonovače, a bio je prava zvijezda na koledžu. Toliko je bio popularan poslije samo jedne sezone u NCAA u dresu Teksasa da je njegov prijatelj reper Šek Ves izdao hit singl "Mo Bamba".

Ko je Mo Bamba?

Bamba je bio veliki prospekt u NBA ligi, Orlando ga je 2018. uzeo kao šestog pika na draftu i pet godina je igrao u ovoj ekipi. Međutim kada je došlo vrijeme da promijeni sredinu nije išlo.

Za samo dvije sezone promijenio je veliki broj timova. Igrao je za Los Anđeles Lejkerse, Filaldelfiju, Los Anđeles Kliperse, Nju Orleans Pelikanse, kao i za San Dijego Kliperse i Birmingem Skvadron u razvojnoj ligi.

U NBA ligi odigrao je 364 meča i prosječno je imao 6,8 poena , 5,4 skoka i 1,3 blokade. Ipak, u posljednjoj sezoni je odigrao jedva 32 meča i to u dva tima, pa sada želi mjesto na kome bi imao veću minutažu.

(MONDO, Sport 24)

