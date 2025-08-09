"Ako se pogorša, može da propusti cijelu sezonu": Mumbru sve zabrinuo, novo pojačanje Partizana ima problem

Aleks Mumbru zabrinuo je navijače Partizana izjavom o povredi Dilana Osetkovskog

Selektor Njemačke Aleks Mumbru zabrinuo je navijače Partizana izjavom o novom pojačanu crno-bijelih. Stalni član reprezentacije Dilan Osetkovskiima problem sa ramenom i zbog toga nije dio nacionalnog tima. Ipak, riječi bivšeg trenera Valensije upozorile su na velike probleme koje bi Nijemac, ali i "parni valjak" mogli imati u budućnosti.

"Dilan je igrao u prozorima, posvećen je timu, ali osjeća bol u ramenu. To je značajan problem koji, ako se pogorša, može značiti da neće biti sa svojim timom cijele godine. Na kraju, nakon razgovora sa njim, odlučili smo da je najbolje da se odmara, brine o ramenu i bude dobro", rekao je selektor Njemačke.

Osetkovski tako neće biti dio tima na predstojećem Evropskom prvenstvu. Imaće priliku da se oporavi i polako pripremi za predstojeću sezonu u crno-bijelom dresu i obavezama u Evroligi i ABA ligi.

Koji je još problem imao Osetkovski?

Nedavno su se pojavile i informacije da bi novo pojačanje Partizana moglo imati problem u novom timu zbog suspenzije. Radilo se o pozitivnom doping testu iz 2023, ali čitav proces brzo je riješen i reprezentativac Njemačke neće biti van tima, a "valjak" će moći da računa na centra.

Advokat Amerikanca koji igra za Njemačku rekao je: "Dilan Osetkovski nije bio predmet nikakvih kazni, sankcija ili suspenzija bilo koje anti-doping agencije uključujući i one u Španiji ni u jednom momentu. Medijske tvrdnje su apsolutno neistinite, to se nikada nije desilo", napisao je Dragan Jankovski.