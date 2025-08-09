logo
"Srbija je favorit, ali Njemačka ide da osvoji medalju": Mumbru se nada finalu iz Manile, a strahuje od Jokića

"Srbija je favorit, ali Njemačka ide da osvoji medalju": Mumbru se nada finalu iz Manile, a strahuje od Jokića

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Aleks Mumbru, selektor Njemačke, istakao je da je Srbija favorit na predstojećem Evropskom prvenstvu

Aleks Mumbru o favoritima na Eurobasketu 2025 Izvor: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

"Orlovi" Svetislava Pešića pripremaju se za Evropsko prvenstvo, bez pogovora veliki su favoriti, možda čak i glavni, ali do medalje neće moći bez opake borbe. Jedan od glavnih rivala biće im i reprezentacija Njemačke koju vodi Španac Aleks Mumbru. Trener je istakao da Srbija jeste favorit, ali aktuelni svjetski šampion, svakako, ide po medalju.

Bila je Srbija favorit i u tom finalnom meču 2023. u Manili kad je Njemačka postala šampion svijeta, ali pod vođstvom Gordona Herberta. Novi trener nema ništa manje ambicije, želi da gradi tim u kojem ima "dobrih igrača željnih borbe za zlato". "Ono što moramo da uradimo jeste da vrijedno radimo, da dobro obavljamo posao, da imamo dobru svakodnevnu rutinu, da pokušamo da igramo dobru košarku i da osiguramo da u timu postoji hemija", započeo je Mumbru za EFE.

"Pritisak, pa, svi pokušavaju i žele da pritisak postoji. Mislim da su Srbija i Francuska dva najmoćnija tima. Imamo dobre igrače i mi smo tim koji ide (na Eurobasket) da pobijedi, da se dobro takmiči i uvjeren sam da ćemo tamo stići sa tom željom", dodao je selektor Njemačke.

Šta je Mumbru rekao o Srbiji?

Kad je riječ o favoritima... "Srbija je pomalo favorit zbog svog tima. Tim sa svim tim NBA igračima. Čak i sa njihovim timom od petnaest ili šesnaest, teško ih je isključiti. Ali u svakom slučaju, mi smo veoma fokusirani na svoje stvari i dobro obavljamo posao."

Upitan je bivši trener Valensije i o tome šta misli koji igrač će napraviti razliku na Evropskom prvenstvu. Može se reći da nije bilo dileme. "Nikola Jokić će sigurno biti najbolji igrač. Na NBA nivou i na evropskom nivou. On je veliki, dodaje, šutira, može da igra na niskom postu, može da šutira više. Imamo dobre igrače, poput Franca Vagnera, Denisa Šredera, Danijela Tajsa, ali je jasno da je Jokić, zajedno sa Lukom Dončićem, bio najvažniji igrač posljednjih godina", bio je jasan.

Mumbru zabrinuo navijače Partizana

Izvor: Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia

Novi igrač crno-bijelih Dilan Osetkovski neće biti dio reprezentacije. Centar koji je stigao u tim Željka Obradovića ima problem sa ramenom. "Dilan je došao do prozora, posvećen je timu, ali osjeća bol u ramenu, značajan problem koji, ako se pogorša, može značiti da neće biti sa svojim timom cijele godine. Na kraju, nakon razgovora sa njim, odlučili smo da je najbolje da se odmara, brine o ramenu i bude dobro", otkrio je Aleks Mumbru.

Tagovi

Eurobasket 2025 Njemačka Srbija Aleks Mumbru

