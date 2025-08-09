logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hladan tuš za Frenka Nilikinu: Ljetos olimpijsko srebro sa Francuskom, sad mu rekli "višak si"

Hladan tuš za Frenka Nilikinu: Ljetos olimpijsko srebro sa Francuskom, sad mu rekli "višak si"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Frenk Nilikina neće igrati za košarkašku reprezentaciju Francuske na Eurobasketu 2025.

Frenk Nilikina ne ide na Eurobasket 2025 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Košarkaš Partizana Frenk Nilikina obaviješten je da neće biti u sastavu Francuske za Eurobasket 2025. Selektor "trikolora" Frederik Fatu donio je ovu odluku na samom početku priprema, nakon što je Nilikinu uvrstio na širi spisak, ali je već na prvom "presjeku" odlučio da se pozdravi sa njim.

S obzirom na brojne probleme koje ima Francuska, očekivalo se da će Nilikina biti na konačnom spisku, bez obzira što je imao dosta problema sa povredama prošle sezone i oscilacijom forme u Partizanu. Nilikina je dugo u reprezentaciji, bio je i dio ekipe koja je 2019. godine uzela svjetsku bronzu, nastupao je i lane na Olimpijskim igrama, ali očigledno nema istu "prođu" kao kod selektora Vensana Kolea.

Osim njega, precrtana su još dvojica košarkaša - Usman Dijeng i Musa Dijabate, inače krilni košarkaši. Na taj način u reprezentaciji Farncuske sada je ostalo 14 igrača, odnosno još dvojica su prekobrojna.

Ko će igrati za Francusku?

Trenutni sastav Francuske broji 14 košarkaša, među kojima su sljedeći igrači: Geršon Jabusele, Vensan Poarje, Eli Okobo, Aleksander Sar, Bilal Kulibali, Zakari Rizaše, Isaja Kordinije, Silvan Francisko, Nadir Hifi, Džejlen Hord, Mamadu Žaite, Timoti Luvavu Kabaro, Teo Maledon i Metju Strasel.

Podsjetimo, Francuska će biti bez Vembanjame, Gobera, Furnijea i Lesora, a na Eurobasketu će u prvoj fazi u Katovicama igrati protiv Poljske, Islanda, Belgije, Izraela i Slovenije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Frenk Nilikina Francuska Eurobasket 2025

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC