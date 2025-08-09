Hladan tuš za Frenka Nilikinu: Ljetos olimpijsko srebro sa Francuskom, sad mu rekli "višak si"

Frenk Nilikina neće igrati za košarkašku reprezentaciju Francuske na Eurobasketu 2025.

Košarkaš Partizana Frenk Nilikina obaviješten je da neće biti u sastavu Francuske za Eurobasket 2025. Selektor "trikolora" Frederik Fatu donio je ovu odluku na samom početku priprema, nakon što je Nilikinu uvrstio na širi spisak, ali je već na prvom "presjeku" odlučio da se pozdravi sa njim.

S obzirom na brojne probleme koje ima Francuska, očekivalo se da će Nilikina biti na konačnom spisku, bez obzira što je imao dosta problema sa povredama prošle sezone i oscilacijom forme u Partizanu. Nilikina je dugo u reprezentaciji, bio je i dio ekipe koja je 2019. godine uzela svjetsku bronzu, nastupao je i lane na Olimpijskim igrama, ali očigledno nema istu "prođu" kao kod selektora Vensana Kolea.

Osim njega, precrtana su još dvojica košarkaša - Usman Dijeng i Musa Dijabate, inače krilni košarkaši. Na taj način u reprezentaciji Farncuske sada je ostalo 14 igrača, odnosno još dvojica su prekobrojna.

Ko će igrati za Francusku?

Trenutni sastav Francuske broji 14 košarkaša, među kojima su sljedeći igrači: Geršon Jabusele, Vensan Poarje, Eli Okobo, Aleksander Sar, Bilal Kulibali, Zakari Rizaše, Isaja Kordinije, Silvan Francisko, Nadir Hifi, Džejlen Hord, Mamadu Žaite, Timoti Luvavu Kabaro, Teo Maledon i Metju Strasel.

Podsjetimo, Francuska će biti bez Vembanjame, Gobera, Furnijea i Lesora, a na Eurobasketu će u prvoj fazi u Katovicama igrati protiv Poljske, Islanda, Belgije, Izraela i Slovenije.